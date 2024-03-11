【黎智英案】楊清奇供稱黎智英文章肯定制裁成效　論壇版作者曾公開支持港獨

▲ 壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》) 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件於西九龍裁判法院續審。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》) 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（11日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。前《蘋果》主筆楊清奇續作供，楊供稱理解黎的專欄文章內容是黎對制裁的形勢判斷，以及黎於文章中肯定制裁的成效。楊又指，桑普是《蘋果》論壇版自由撰稿人，形容桑普比較激進，又指「我知道佢喺網上嘅文章係公開支持港獨嘅」，但使用桑普文章時，主題不會涉及港獨。

案件今踏入第42天審訊，第3位從犯證人、筆名「李平」的前《蘋果》主筆楊清奇第6天出庭作供，控方續由助理刑事檢控專員張卓勤主問。

楊供稱，香港監察創辦人羅傑斯（Benedict Roger)曾為《蘋果》英文版撰寫文章，但未有印象羅傑斯有否為中文版撰文。楊清奇形容，香港監察的立場較關注香港人權狀況，被問及羅傑斯的文章角度時，楊清奇表示不太留意其文章，故難以評論。

控方問及時任香港記者協會主席楊健興，當時是《蘋果》的專欄作家或是自由撰稿人。楊清奇供稱，楊健興是自由撰稿人，他曾邀請楊健興就新聞事件撰文，形容楊健興的角度是強調新聞自由。

楊清奇又指，時事評論員桑普亦是《蘋果》自由撰稿人，偶爾提供文章予論壇版，他有時會找對方新聞作回應。楊清奇形容桑普比較激進，又指「我知道佢喺網上嘅文章係公開支持港獨嘅」，但由於論壇版不會支持港獨，故使用桑普文章時，主題不會涉及港獨。

楊清奇續供稱，政治評論員李兆富則是《蘋果》專欄作家，其文章多數與經濟有關，會以經濟學角度分析與政治及經濟相關事宜。楊清奇續指，「其實我嘅同事同讀者都覺得悶」，故對李的文章沒有深刻印象，並指李的立場明顯是支持民主，觀點與黎智英相同，所以黎找李打理黎的Twitter (現稱X)帳戶。

控方又引述黎的專欄「成敗樂一笑」的文章，題為「時間就是武器」，楊清奇指，他理解文章的內容是黎對制裁的形勢判斷。控方引述另一篇黎的專欄文章，題為「大時代快將來臨」，楊清奇則指，黎於文章中肯定制裁的成效。

研訊今午（11日）續。

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記者：梁錦麟