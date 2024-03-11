古天樂天下一電影披露最新電影片單　《我談的那場戀愛》吳君如陷張天賦浪漫騙案

▲ 張天賦新作《我談的那場戀愛》。

香港國際影視展2024今天（3月11日）揭幕，古天樂的天下一電影披露未來推出的電影片單，當中包括何妙祺編劇及執導，吳君如和張天賦主演的《我談的那場戀愛》；唐唯瀚編劇及執導，古天樂和彭于晏主演的《守闕者》；黃修平監製、編劇及執導，游學修、鍾雪瑩和吳祉昊主演的《看我今天怎麼說》；梁國輝執導，賀鑫及鐘湦靈秀編劇，林敏驄、柯煒林和陳穎欣主演，羅浩銘首度兼任原創故事、策劃、動作指導及演出的《觸電》；以及鄭保瑞監製，李子俊和周汶儒執導，古天樂、周秀娜和劉冠廷主演的《尾隨》等，上述5套片均有專為是次影視展發布而剪輯的先導預告及概念海報。



吳君如和張天賦主演的《我談的那場戀愛》是第六屆首部劇情電影計劃的專業組得獎作品並將於第48屆香港國際電影節舉行世界首映，它以網戀詐騙為題材，講述年輕騙子李偉祖（張天賦飾），偽裝成中年喪妻的法籍石油工程師，透過交友軟件向城中知名婦科醫生余笑琴（吳君如飾）出手的故事。

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▲ 吳君如和張天賦主演新作《我談的那場戀愛》。

古天樂彭于晏8年後再合作

預告片段裏面，重拾戀愛滋味的懷春熟女吳君如不斷嘴角上揚甜笑，每一個動作更是如少女般雀躍，非常惹笑，而在率先公開的概念海報卻營造另一種氛圍，吳君如和張天賦在海報中一同坐在無人夜深的日本電車車廂內，女方閉目倚靠男方肩膊上，畫面唯美浪漫，引人遐想。吳君如透露是她親自向監製推薦張天賦演出：「之前去紅館睇佢演唱會，真係聽到我如痴如醉，佢係有種攝人嘅舞台魅力，加上又靚仔，演網編集團去𠱁女仔實好有說服力，唔好話我話，男女老幼都『沉晒船』呀！」



而古天樂和彭于晏繼《危城》後相隔8年再度合作，二人主演的《守闕者》由唐唯瀚執導，講述悍探車正光（古天樂飾演）一直漠視制度遊走黑白界線，及後科技組刑警郭尚研（彭于晏飾）獲上級委派協助他，以新研發跟縱系統，攜手追緝跨境犯罪活動。

當以為行動結束之際，郭尚研卻發現案中有案，行動背後竟掩藏車正光之秘密，而他本人亦成為被利用的棋子，陷入公義與真相的抗衡之中。

▲ 《守闕者》

游學修鍾雪瑩演聾人



游學修、鍾雪瑩和吳祉昊主演的《看我今天怎麼說》為天下一電影與利希慎基金出品，以聾人青年生活為題材，講述3位主角子信（游學修飾）、素恩（鍾雪瑩飾演）和Alan（吳祉昊飾），如何無懼客觀限制，用各自的方法開拓世界，他們雖然過程中彼此撞得遍體鱗傷，卻默默引領對方尋找自我。

鍾雪瑩認為參演此片是難得經歷：「聾人群體有獨特的文化與交流方式，很高興能夠與他們相處交流從而了解他們的語言，了解當中獲得的快樂與面對的困難。這次除了學習手語，還有參考使用人工耳蝸及進行言語治療訓練學生的日常生活，在大半年間獲得他們很多幫助，塑造素恩這個角色。」

▲ 《看我今天怎麼說》

林敏驄柯煒林玩電競



林敏驄、柯煒林和陳穎欣主演的《觸電》，講述車仔（林敏驄飾）、邦少（柯煒林飾）、霏霏（陳穎欣飾）等組成Happy Hour電競隊參加比賽，將親情友情的羈絆化作電競賽場的搏殺，用一場不可能完成的戰鬥，讓心懷夢想的他們不再抱憾。

羅浩銘在戲中身兼多職，不但需要粉墨登場，更是原創故事、策劃及動作指導：「好感恩，第一次做咁多崗位，真係學到好多嘢，以前自己俾人cast，今次到我去選角，同製片一齊搵景。今次套戲係講打機，最大挑戰係點樣令打機同唔打機嘅觀眾都享受到套戲嘅打鬥場面，所以我同團隊開會排練差唔多兩個月。」

▲ 《觸電》

天下一大馬首部作品



古天樂、周秀娜和劉冠廷主演的《尾隨》，是天下一電影於馬來西亞的首部作品，以一場「特別」的調查委託為開端——一名旅行社老闆要求私家偵探歐陽偉業（古天樂飾演）調查自己的女朋友，而這名女子竟是歐陽偉業妻子關詠心（周秀娜飾）。

為了到酒店捉姦，歐陽偉業放棄追查另一宗為客戶尋找失蹤未婚妻的案件，豈料女方在他離開現場後被殺，而兇手更可能是調查案件的警官陳康民（劉冠廷飾）。一方面，歐陽偉業開始尾隨陳康民以彌補過失；另一方面，兇手的目標竟轉向那一個「她」。

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