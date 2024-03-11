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家用問題丨丈夫月入$3萬嫌畀$4000家用太多　港媽呻婚前婚後落差大：係咪我太貪心？

家事百科 16:19 2024/03/11

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一名全職港媽每月靠月入逾3萬元的丈夫給予4,000元家用生活，最近丈夫嫌給太多，雙方引起矛盾。（iStock圖片）

不少家庭都曾因家用問題起爭執。一名全職港媽發文訴說，月入逾3萬元的丈夫最近嫌4,000元的家用太多，並要求「減家用」，她抱怨家用不足之餘，更不滿丈夫婚前向她承諾給她好生活，仍然未有兌現，為此感到委屈失望。

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一名自稱全職港媽的女網民在Facebook群組「十萬個惡頂老公的惡行」匿名發帖，表示與丈夫結婚2年，育有一名2個多月大的孩子，並聘請了外傭。

事主自言本身有家底，且有物業收租，現已10多年沒有上班工作。月入3萬多元的丈夫，每月會給她4,000元家用持家生活，她指自己每月只需花數百至1,000元買餸。

此外，丈夫每月會負擔給母親、外傭、供保險、購買奶粉和尿片的費用，合計2萬的開支，幾乎花光整份薪金。故此，丈夫認為給太太的4,000元家用太多，提出「減家用」。

埋怨婚後生活分別大

港媽坦言並非缺錢，每月雖然有4,000元家用，但多數花在家庭上，即使毋須「瞓街」，4,000元只夠應付生活所需。她又提到家母有1.8萬元零用錢，認為自己比下去，感到很羞恥，之後無奈謊稱家用金額。

我阿媽零用都1萬8，同親朋友講家用$4,000，個個都話好少，好似畀人笑咁，有啲唔開心，搞到我之後呃佢哋話唔止呢個數。

她續指，假如丈夫缺錢，只能負擔4,000元家用可以理解，但不希望對方「覺得$4,000係多」。此外，她不滿丈夫當初承諾給自己好生活，毋須她上班工作，願意養她、買樓，但至今尚未兌現。

雖然婚前已發現丈夫並非想像般富有，但對自己寵愛有加，「幾萬幾萬咁買嘢送畀我」，基於兩人感情選擇一起。反觀現時丈夫覺得4,000元家用太多，令她無法接受。

雖然婚前畀我發現咗佢唔係咁有錢，但係都唔忍心分開。而家佢畀4,000我，同當初真係好大分別都算，佢可以話唔夠用而畀呢個數我，唔可以話畀$4,000我係多囉。

婚後生活大不同感失望

港媽直言婚後丈夫未有兌現諾言，感到委屈失望，認為婚後生活大不同，期望丈夫會努力工作賺錢，多於抱怨4,000元家用太多。

咁我冇理由結婚後嘅生活衰過結婚前㗎，而且初頭佢扮搵到好多錢，雖然結婚前畀我拆穿咗，最後肯一齊係因為愛佢嘅。我覺得（4,000元家用）少，佢覺得多，其實算唔算多？係唔係我太貪心。


網民反應兩極

帖文引來不少網民討論，認為港媽應該知足，指事主丈夫已包辦所有家庭開支，其實4,000元家用已算多，反勸不如自己也考慮做兼職，幫補家計。「好心你唔好咁離地」、「請埋工人畀你算係咁」、「老公全部畀晒算唔錯」。不過亦有網民認為4,000元家用本身不多，直言「搭的士都唔夠」。

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責任編輯：王明芳

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