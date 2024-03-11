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聲夢小花丨姚焯菲短褲晒腿紐西蘭camping　小菲象關心偶像：小心蚊釘蟲咬

娛樂 16:24 2024/03/11

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姚焯菲晒美腿成為焦點！

聲夢小花姚焯菲（Chantel）正於新西蘭留學，日前她於社交平台分享露營照，只見戴粉紅色cap帽、身穿藍外套的姚焯菲，無懼被蚊叮以短褲示人。

短褲示人超吸睛

另外，見姚焯菲對著鏡頭嘟嘴，認真cutie到爆，除了於郊外打咭影靚相外，姚焯菲更坐於草地上睇書，十分寫意。

除了聲夢小花炎明熹留言大讚「好靚」外，網民也紛紛留言大讚：「sweet girl」、「人靚景美」、「Chantel小公主好靚女」和「又型咗，又靚咗，chill 到呢」。

聲夢小花丨姚焯菲分享紐西蘭學車驚險事 　Chantel將迎戰路試：我會執生

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聲夢小花丨姚焯菲預告「歸期」詹天文感謝粉絲　鍾柔美謙稱非學霸想似兔仔【有片】

晒「象腿」被指輸給小師妹

眼見Chantel露營不忘閱讀，網民大讚Chantel好學不倦，又說最喜歡看書的寶寶。

Chantel臨離港前，為了宣傳新歌《初心小島》現身音樂節目《J Music》，當天她以黑色短裙Look現身，雖然Chantel可愛非常，不過跟同場師妹劉芷君比較，對方晒出白滑長腿，Chantel慘變成「象腿」，今次晒美腿照，可能想為自己平反呢！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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