IB攻略丨IB英語課程不考文法不背詞匯　啓發閲讀、寫作興趣

▲ IB學制内的語文課程如英語，教學重點不是放在文法或是背誦詞匯上，而是放在啓發孩子的閲讀和寫作興趣，以及用不同的表達方法如寫詩和舞蹈來表達他們對某文本的分析和評論。(iStock圖片)

有天早上在咖啡室吃早餐的時候，不期然聽到身後有一對夫婦在談論送女兒入讀國際學校的事。我輕輕看了一眼那位女孩子，看上去才是幼稚園生的模樣，令我想起我的女兒，我向她報以一個微笑。聼到家長們在苦惱應該報讀那所國際學校，而令我會心微笑的是，媽媽向爸爸說，讀IB(International Baccalaureate，國際文憑課程的簡稱)，英文科不考grammar又不做閲讀理解，完全不知道是讀甚麽的。很好的問題。

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我雖然想搭訕，但最終都沒有是因爲根本沒可能三言兩語便解釋清楚IB的英語課程其實是讀甚麽的。那不如透過這專欄，在這裏以不同文章為大家闡釋IB的教育理念和英語課程特色。

IB學制奉行全人教育

IB課程是一個由3歲到18歲的整全教育體系，由幼稚園到高中的國際課程。IB學制奉行全人教育(holistic education)，核心的教育理念是從小便培養孩子擁有IB Learner Profile內的十種能力(如開明的思想、富冒險精神等)，旨在啓發學生熱愛生命、熱愛學習和勇於發問。

IB也很著重培養學生的高階思維(higher order thinking)，從小到大鼓勵學生從不同角度思考人生價值和生存意義，支持孩子用不同方法發揮自己的天賦。所以在IB學制内的語文課程如英語，教學重點不是放在文法或是背誦詞匯上，而是放在啓發孩子的閲讀和寫作興趣，以及用不同的表達方法如寫詩和舞蹈來表達他們對某文本的分析和評論。

例如，我之前有位在IBDP國際文憑預科課程的英語文學科裏考獲滿分的學生 Tammy (化名)，她在校本評核 (Internal Assessment) 裏便自製了一個雕塑來演繹她對女性黑人文學的賞識。Tammy用一個神情哀傷的黑人女性軀體來代表在1970年代出版，Toni Morrison的The Bluest Eye 的寫作背景，而那軀體上的殘缺代表美國黑人女性因爲外表不符合白人的審美標準而受到百般不公平虐待的身心創傷。她在整個presentation裏，一邊拿著這個雕塑一邊演繹她對小説裏修辭手法的分析，把作者如何描寫黑人小女孩成長的心路歷程，如何被「美和醜」這對立的意識形態摧毁了尊嚴和人生的技巧和情感有創意地呈現，這才是IB英語課程要求學生達到的真正境界。

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