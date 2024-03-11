公屋維修｜公屋免費維修不再？　25項收費工程最貴索價4位數

▲ 近日有網民上傳「（公屋）租戶自費修葺項目」的通告，列明各項工程收費，最貴收費為$3850。（ 林宇翔攝）

不少人入住公屋有任何損毀，都會找房署上門免費維修，不過近日房署疑似將免費維修改成逐項收費？有網民於社交平台上傳了一張「（公屋）租戶自費修葺項目」的照片，列明了25項工程的收費，維修費用由$300至$3,850不等，讓事主大呻「以前屋邨基本維修免費，今年開始要收費。」

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網民上傳「租戶自費修葺項目」通告 呻公屋免費維修不再

近日，有網民於Facebook群組「青衣街坊吹水會」，上傳了由長宏邨物業服務辦事處發出的通告，通告中為「（公屋）租戶自費修葺項目」，列明了25項租戶須自費修葺的項目，維修由$300至$3,850不等，當中最便宜的是更換坐廁板連蓋，最貴的則是更換欖閘，其他收費項目包括更換門鎖、沖廁水箱、大門抽手等。收到通告的網民，不禁大呻：

以前屋邨基本維修免費，今年開始要收費。好彩舊年換咗廁所，如果唔係要二千五都幾犀利。

▲ 通告中可見，最便宜的收費是更換坐廁板連蓋，最貴的則是更換欖閘。（FB群組@青衣街坊吹水會）

不少網民對此通告深感疑惑，表示「其實係咪個別公屋」、「其實係咪個別屋邨？我地連低調出通告都未見到」、「全港實行，應該有新聞報道」。不過有網民亦指一向都要收費，這張通告只是加價後的價格，又表示「要收費都啱，公屋幾多人揸靚車，而且呢啲收費已經叫收得平，出面水電師父都唔只收呢個價」、「攞公屋之前簽嗰疊紙，有寫明要收費嫁！」、「免費當然好， 但有收費都合理！」

「租戶自費修葺項目」早已在香港推行

就上述事件，房署回覆，「公屋單位內維修或保養項目並不是全部免費，以往亦有為租戶提供部分自費工程項目，其費用須由租戶自行承擔。」

房委會於2006年推出維修計劃，主動勘察樓齡達10年 或以上的公共租住房屋（公屋）單位的室內狀況，並提供全面的維修服務，以提升住戶的居住環境質素。維修計劃採取三管齊下的方針，當中包括：（一）主動勘察和記錄單位的室內情況及維修問題 ；（二）迅速回應住戶要求及安排一站式的修葺服務；（三）加強推廣及教育方面的工作。

根據房委會與租戶簽訂的租約，房委會會承擔固定裝置和設備因正常損耗而須修理或更換的費用，至於租或其家人因不慎使用或蓄意毀壞有關物品而招致的費用，則須由租戶支付。另外，「租戶自費修葺項目」於香港推行已久，有關詳情可到房屋署網站查詢。

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責任編輯：王明芳