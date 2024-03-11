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【調整大學學費】雷添良：不排除分階段調整八大學費　相信政府會考慮學生承受能力

社會 15:29 2024/03/11

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在北京出席全國兩會的教資會主席雷添良接受傳媒訪問時指，八大院校已逾20年未有調整學費，故提出加學費正常。（資料圖片）

政府正檢討本港資助大學學費，在北京出席全國兩會的教資會主席雷添良接受傳媒訪問時指，八大院校已逾20年未有調整學費，故提出加學費正常，相信政府會分析及考慮學生承受能力等因素，不排除分階段調整學費。

教資會與八大每3年進行規劃工作，目前正擬定2025至2028年度學額及經常補助金的分配建議。身兼教資會主席的港區人大代表雷添良表示，無論學費加幅如何，對社會都會產生很大迴響，相信政府會謹慎考慮各方情況才作決定，現階段不排除任何可能性，惟稱教資會目前未就調整學費與大學討論。

本港出生率持續下降，雷添良指，大學本地生人數未來可能減少，若以早年釐定的18%成本收回率目標，在不同時間因應通脹等因素，提出考慮加學費正常。他又強調，本港大學名聲非常好，大批學生盼來港升學，故收生情況樂觀，共提到現時每年仍維持有1.5萬名本地資助大學學生，相信短期內不成問題。

另外，本港正全速推進23條立法程序，而中大及城大亦先後將「政治學」相關學系改名，被問到會否統一要求大學檢視學系名稱或調整課程，雷添良稱，會尊重院校自主，可自行釐定課程、內容、名稱等，「相信院校做任何事情都有原因，不涉及教資會任何參與」。

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責任編輯：梁凱婷

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