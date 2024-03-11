【23條立法】法案委員會明日再加會　周三大會發展局撤水務修例

▲ 涉基本法23條立法的草案上周五早上刊憲。（陳靜儀攝）

涉基本法23條立法的草案上周五早上刊憲，立法會加開大會審議草案，為23條草案首讀、二讀，二讀辯論中止待續。法案委員會至上周五下午開始，日日開會，委員會主席廖長江今日再指示，委員會將於明日加開四節會議，共8小時。

原定本周三立法會大會的政府法案，其中一項是恢復二讀辯論《2023年水務設施(修訂)條例草案》及有關修正案作出的預告。但立法會秘書處通知，發展局局長已撤回法案恢復二讀。

議員議案方面，民建聯立法會議員梁熙已撤回原定編訂於周三立法會大會會議動議的「全面規管非應邀來電」議案預告。

明日原定事務委員會會議皆讓路

另外，原定於明日舉行的房屋事務委員會、推動照顧者為本政策小組委員會、食物安全及環境衞生事務委員會和《2023年建築物管理(修訂)條例草案》委員會會議已改期。

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責任編輯：區綽彥