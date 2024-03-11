  • 18°C
香港時間 : 2024311日 (週一) 16:03
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 奧斯卡2024 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【23條立法】法案委員會明日再加會　周三大會發展局撤水務修例

政治 15:12 2024/03/11

分享：

分享：

熱門 中一面試 奧斯卡2024 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

涉基本法23條立法的草案上周五早上刊憲。（陳靜儀攝）

涉基本法23條立法的草案上周五早上刊憲，立法會加開大會審議草案，為23條草案首讀、二讀，二讀辯論中止待續。法案委員會至上周五下午開始，日日開會，委員會主席廖長江今日再指示，委員會將於明日加開四節會議，共8小時。

原定本周三立法會大會的政府法案，其中一項是恢復二讀辯論《2023年水務設施(修訂)條例草案》及有關修正案作出的預告。但立法會秘書處通知，發展局局長已撤回法案恢復二讀。

議員議案方面，民建聯立法會議員梁熙已撤回原定編訂於周三立法會大會會議動議的「全面規管非應邀來電」議案預告。

明日原定事務委員會會議皆讓路

另外，原定於明日舉行的房屋事務委員會、推動照顧者為本政策小組委員會、食物安全及環境衞生事務委員會和《2023年建築物管理(修訂)條例草案》委員會會議已改期。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【23條立法】立法會3委員會明開聯席會議　小組委員會周四再接力
17:25 2024/03/05
【23條立法】立法會3委員會明開聯席會議　小組委員會周四再接力
【23條立法】法案委員會本周六、日加開共八節會審議　每日8小時
16:55 2024/03/08
【23條立法】法案委員會本周六、日加開共八節會審議　每日8小時
【23條立法】法案委員會周一再加會　連續第四日審議
15:44 2024/03/10
【23條立法】法案委員會周一再加會　連續第四日審議

你可能感興趣

【23條立法】立法會3委員會明開聯席會議　小組委員會周四再接力
17:25 2024/03/05
【23條立法】立法會3委員會明開聯席會議　小組委員會周四再接力
【23條立法】法案委員會本周六、日加開共八節會審議　每日8小時
16:55 2024/03/08
【23條立法】法案委員會本周六、日加開共八節會審議　每日8小時
【23條立法】法案委員會周一再加會　連續第四日審議
15:44 2024/03/10
【23條立法】法案委員會周一再加會　連續第四日審議
廖長江 發展局 立法會 基本法 廿三條立法 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載