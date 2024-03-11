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【非禮契妹】契哥涉非禮孖生姊妹受審　姐姐供稱遭強拉入房非禮

社會 15:16 2024/03/11

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契哥涉非禮孖生姊妹受審，姐姐供稱遭強拉入房非禮。（資料圖片）

現年17歲的一對孖生姊妹， 小學時寄居於契父母家時，涉遭已婚契哥非禮胸部和下體，兩姊妹與社工透露揭發事件。契哥否認5項非禮罪，今（11日）於區域法院受審。姐姐於錄影會面供稱，讀小二時遭被告強行拉入房間非禮，事發後她因「覺得好唔抵」而向契哥索取500元。

被告DW（現年33歲），被控於2014年9月某日、2019年11月及2020年某日非禮分別7歲、約12歲及約13歲的X；另被控於2015年至16年某日、2019年某日非禮約9歲及約12歲的Y。

庭上播放現年17歲的X之錄影會面片段，X稱其父母居於內地，她與妹妹Y於香港由契爺契媽照顧。X憶述於小學二年級時，她與Y和被告睡同一張床，被告在床上非禮她的胸部和下體，直至Y睡覺時郁動身體，被告才停手。X稱曾向契媽反映，契媽只是表現驚訝，沒有跟進。

X續稱當她讀中一時，某日與被告在沙發上打機時遭對方非禮下體，被告又強行拉X入房間，稱若X讓被告「摸一下舔一下」，便會給錢X。X指，她當時想離開但力氣不夠，被告將她拉上床非禮其下體和作出猥䙝行為，X因不夠力而沒有掙扎，被告於一段時間後停手。X稱事後因覺得「好唔抵」，便向被告索取500元。被告付錢後嘗試再拉X到床上，X成功掙扎及逃回自己房間。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣

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