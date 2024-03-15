【23條立法】鄧炳強尋求立法會主席豁免預告 盡早恢復二讀辯論

▲ 保安局局長鄧炳強。（梁偉榮攝）

立法會法案委員會昨日完成23條條例草案審議工作，今向內會作口頭報告。保安局局長鄧炳強今日去信內會表示，擬快將根據立法會《議事規則》作出預告，以期盡快恢復二讀辯論。

鄧炳強希望內會支持他請求立法會主席批准豁免所需預告，讓《條例草案》能在最早而可行的日子納入立法會會議議程，使其可盡早在立法會會議上恢復二讀辯論。

鄧炳強又懇請內會支持他請求立法會主席，批准豁免動議修正案的預告，並希望內會為提交修正案設下一個最早的限期。

根據《議事規則》，如內會在考慮法案是否已準備就緒可恢復辯論的會議上，建議在下次立法會會議恢復二讀辯論，則法案可在立法會主席給予許可後，在該次會議上恢復二讀辯論，但恢復辯論的預告，最遲須在該次內會會議舉行後，兩整天內作出。惟立法會主席可酌情免卻預告。

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記者：林曉君