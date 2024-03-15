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【兩會精神】鄭雁雄：解讀香港機遇　重點是深入理解香港發展新質生產力的緊迫性、可行性

政治 19:38 2024/03/15

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中聯辦主任鄭雁雄。（中聯辦網站圖片）

中聯辦今日舉辦學習講堂，傳達貫徹2024年全國兩會精神，中聯辦主任鄭雁雄作分享時指出，要從七個方面深刻把握全國兩會的主要精神，包括：深刻把握高質量發展是新時代的硬道理；深刻把握關於發展新質生產力的戰略部署等；深刻把握政府工作報告對香港工作的高度重視和重要部署，等等。

鄭雁雄指出，兩會就國家各領域工作作出一系列重大部署，為香港在中國式現代化進程中更好發揮作用提供了清晰指引。希望與會者，要以政治家的擔當和智慧，站在全局和政治的高度把握好香港角色、香港方向、香港擔當，履行好職責和義務。

籲進一步增強高質量發展的緊迫感、使命感

鄭雁雄續指，要充分領會國務院副總理丁薛祥對香港「超級聯繫人」的高度評價，進一步堅定由治及興的信心；充分領會中央對去年特區工作的充分肯定、高度評價，進一步堅定全力支持行政長官和特區政府依法施政的決心；充分領會發展是破解香港經濟社會深層次矛盾和問題的關鍵，進一步增強高質量發展的緊迫感、使命感。

他呼籲，要深入解讀香港機遇，重點是深入理解香港推進高質量發展、發展新質生產力的重要性、緊迫性、可行性。深入探索香港擔當，包括統籌高質量發展和高水平安全的擔當、發展新質生產力的擔當、鞏固發展國際金融中心地位的擔當。

駐港國安公署、外交部駐港公署、駐港中資企業等有關機構負責人、港區人大代表和全國政協常委，香港同鄉社團負責人等參加是次學習講堂。

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記者：林曉君

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