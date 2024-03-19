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【23條立法】港澳辦：築牢安全根基　香港有求　祖國必應

政治 20:00 2024/03/19

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（資料圖片）

《維護國家安全條例草案》今日全票三讀通過，3月23日刊憲生效。港澳辦和中聯辦分別發聲明回應，港澳辦指出，香港國安條例的制定實施，必將進一步築牢香港發展的安全根基，推動香港加快實現由治及興。中聯辦表示，條例草案的順利通過，讓香港能夠輕裝上陣、心無旁騖，全力拼經濟、謀發展、惠民生。

港澳辦肯定香港特區積極履行維護國家安全憲制責任，認為充分彰顯愛國愛港新氣象。讚揚特區政府敢於擔當、善作善成；立法機關盡職盡責、嚴謹專業，形容社會各界全力支持、積極參與。

更多挺港惠港政策措施將陸續有來

港澳辦相信，在高水平安全保障下，香港定能實現高質量發展和高水平開放，加快由治及興的鏗鏘步伐。又強調：

一國兩制」方針長期不變。香港的資本主義制度不會變，生活方式不會變，普通法制度不會變，「馬照跑、舞照跳、股照炒」。隨著實踐的深入推進，「一國兩制」的生命力和優越性將不斷顯現。

香港的獨特地位和優勢更加鞏固。有了香港國安法和香港國安條例，法治的確定性和社會的穩定性進一步增強，香港可以更好聚焦發展。香港的國際金融、航運、貿易中心地位將持續鞏固，世界一流的法治和營商環境將不斷提升。

偉大祖國永遠是香港的堅強後盾。中央一直把香港視為「掌上明珠」，750多萬港人和14億內地居民是血脈相連的骨肉同胞，「香港有求、祖國必應」。在香港邁向由治及興的新階段，中央將一如既往全力支持香港積極應對外部環境變化，集中精力發展經濟、改善民生。中央有關部門近期接連推出深化內地與香港金融合作、增加內地赴港澳「個人遊」城市等政策措施，更多挺港惠港政策措施將陸續有來。

中聯辦聲明形容，立法會全票通過條例草案，是香港回歸祖國以來又一具里程碑意義的大事，標志著香港特區有效落實基本法第23條規定的憲制責任，築牢了香港長治久安和繁榮穩定的「防護墻」。

中聯辦指出，條例草案是一部「順民意、保安全、護發展」的法律，順利通過彰顯香港由治及興新階段「愛國者治港」新氣象。形容行政長官和特區政府堅持依法立法、民主立法、科學立法，認真起草法案文本，積極開展公眾諮詢，有效回應社會關切、澄清各種誤解。立法會依法嚴肅審議法案，嚴格遵循法定程序，過程公開透明、嚴謹有序、高質高效，展現了行政立法良性互動、協力履行憲制責任的嶄新氣象。

中聯辦表示，事實將證明，在補齊國安制度短板之後，一個安全穩定、發展可期的香港，必將更加人財兩旺、魅力四射。

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記者：林曉君

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