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【競爭法教育】競委會首與教育局合辦培訓課程　向中學教師介紹《競爭條例》

社會 15:30 2024/03/11

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競爭事務委員會（梁偉榮攝）

競爭事務委員會今日（11日）與教育局首次合辦培訓課程，向本港中學教師介紹《競爭條例》，以裝備他們應對相關課題的教學工作。該網上課程共吸引了約280名任教經濟、生活與社會、公民與社會發展等多個不同科目的中學教師報名參與，反應熱烈。競委會同時再度推出為高中學生度身訂造的「合謀有罪！睇劇認識《競爭條例》」中學教材套（教材套），方便更多學校使用。

今日的課程由競委會行政總監（政策及倡導事務）蕭滿章及調查組主管黃錦鴻主講，他們詳細講解了《條例》的主要內容及實施的最新情況，亦分享了本港競爭法的多宗案例。

蕭滿章表示，向青少年推廣公平競爭的重要性，為他們日後投身職場或創業做好準備，是競委會教育工作中不可或缺的一環。就此，競委會一直致力向教師及學校提供所需的支援。透過今日的培訓課程，希望教師們能夠更全面掌握《條例》的重點及有關案例，將來在教導學生相關知識時更得心應手。

競委會的代表亦在會上介紹了較早前試行推出的教材套，包括一套兩集改編自競爭法真實個案的實況劇，並附有PowerPoint及工作紙，協助老師講解及測試學生對課題的認識。

有曾使用該教材套的教師表示：「教材套能夠深入淺出地闡述《條例》，而且實況劇劇情非常緊湊，學生觀看時都很投入，討論氣氛熱烈，非常推介其他學校使用。」尚未報名的學校可由即日起於登記網站報名參與。

另外，競委會舉辦的「玩‧PO‧競」社交媒體宣傳挑戰賽 2024，正接受報名，歡迎全港中三至中五學生組隊參與，創作帖子宣揚《條例》，贏取豐富獎學金及職場體驗機會。 有關比賽詳情及報名方法，請瀏覽宣傳海報

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責任編輯：陳麗娜

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