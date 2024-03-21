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【23條立法】張國鈞出席聯合國人權理事會　斥有些國家和組織無視事實、雙重標準

政治 15:28 2024/03/21

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張國鈞（左）出席聯合國人權理事會會議。（政府新聞處圖片）

律政司副司長張國鈞在瑞士日內瓦，以中國代表團成員身分，出席聯合國人權理事會第55屆會議，他就《基本法》第23條立法發言時表示，23條立法，是履行香港早該履行的憲制責任。

張國鈞指出，每個主權國家包括中國都擁有制定法律以維護國家安全的固有權利。這項法例完全符合國際法和國際慣例的原則。「一些國家和組織就此作出的評論，完全無視了基本法理和事實，只不過是反映了雙重標準和歪理。」

張國鈞指，任何抹黑或破壞23條立法的企圖，充其量是基於錯誤的理解。特區政府深信此法例將為香港帶來穩定和繁榮的前景，且一如既往地，依法享有的權利和自由亦得到充分保障。

另外，香港大學憲法學博士生施漢銘，區議員周元谷，分別以視像形式在會上發言。

施漢銘指出，有效地防範、遏制和強制懲處任何危害國家安全的非法行為，才是對大眾基本人權和自由更好的保障。

周元谷稱，上任以來，見證了地區治理的顯著轉變，政府引入了履職監察制度，確保區議員能滿足公眾期望。他邀請與會者訪問香港，見證這個充滿活力、有序、安全的城市。

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責任編輯：林曉君

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