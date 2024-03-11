【六合彩】李丞責2024幸運攻略　$8,200萬頭獎周二攪珠

▲ 六合彩周二攪珠。

六合彩對上７期頭獎，都沒人一注獨中。六合彩今日（11日）有攪珠，若幸運兒一注獨中頭獎，可捧走$8,200萬。

六合彩今晚（11日）9時15分截止投注。

▲ 六合彩過去廿期結果。（資料圖片）

六合彩幸運攻略

翻查過去廿期最旺號碼，「5」、「24」亦分別開出6次，至於「7」、「15」、「22」、「30」就分別開出5次。

六合彩人人恨中獎，「刀仔鋸大樹」心態下，堪輿學家李丞責分析，2024年以下幾個號碼，投注六合彩很旺。

六合彩李丞責攻略

六合彩投注有策略，李丞責稱，「１」與「３」兩組數字，今年財運較旺。當中「１」屬於正財數，「１」字尾的冧巴代表正財。

至於「３」字尾的冧巴，就代表偏財運。

六合彩幸運攻略實測

根據李師傅預測，事實上今年六合彩號碼「３」極旺，於過去30期曾攪出8次，屬於49個號碼之中最旺。

而對上一次3月9日攪珠，中獎多組號碼包含「3」，有21、32；至於3月7日攪珠，亦有多組號碼中獎包括「3」，有30、31、32、39等。

李丞責命理預測

名字方面，李丞責稱，如果姓名包括「水」元素，正財運今年應不錯。而姓名部首「木」字邊的話，偏財運較好。

六合彩第27期結果

3月7日攪珠的六合彩結果：4、5、8、21、32、42，特別號碼45。

頭獎無人中。二獎4注中，每注派130.4萬元。

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責任編輯：吳卓峰