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【奧斯卡2024】影帝Cillian Murphy戴香港品牌胸針領獎　創辦人：香港創意產業重要里程碑

社會 16:11 2024/03/11

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出爐影帝席連墨菲（Cillian Murphy）配戴香港品牌SAUVEREIGN高級訂製「HS14」胸針亮相領獎。（SAUVEREIGN圖片）

本年奧斯卡頒獎典禮於今（11日）早舉行，出爐影帝席連墨菲（Cillian Murphy）配戴香港品牌SAUVEREIGN高級訂製「HS14」胸針亮相領獎，創辦人表示，「HS14」專為他出席是次頒獎禮設計，而創作靈感來自他在電影《奧本海默》中飾演的角色及發明的內部組件，並形容品牌登上奧斯卡舞台，標誌「香港創意產業的重要里程碑」。

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SAUVEREIGN表示，黃金胸針由8個18K純黃金的同心梯形構成，由瑞士瓦勒德特拉費（Val-de-Travers）的知名製錶師Kari Voutilainen親自手工切割、加工及組裝，每個梯形的表面都飾刻有太陽花紋，具有細微而複雜的變化，象徵着「強烈而無聲的寧靜力量」，同時「就像光線從核心散發出來，讓人聯想到在黑暗來臨之前，太陽永恆而美麗的耀眼光芒」。

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創辦人麥柏靈（Bertrand Mak）今早接受傳媒訪問時亦指，「HS14」黃金胸針專為Cillian Murphy出席是次奧斯卡頒獎典禮設計，由設計到製作耗時超過150小時，而創作靈感來自他在《奧本海默》中飾演的角色，以及在《曼哈頓計劃》中對世界產生影響的裝置結構。他亦透露，當Cillian Murphy收到黃金胸針時表示，非常喜愛其設計，特別是其獨特的形狀，故對此感到十分榮幸。

創辦人麥柏靈今早接受傳媒訪問時指，「HS14」黃金胸針專為Cillian Murphy出席是次奧斯卡頒獎典禮設計，由設計到製作耗時超過150小時。（SAUVEREIGN圖片）

作為新成立的香港品牌登上奧斯卡舞台，麥柏靈認為，標誌着「香港創意產業的重要里程碑」，亦證明香港設計師的努力及創新設計有能力在國際舞台上展現。

 

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責任編輯：梁凱婷

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