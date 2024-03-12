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【加煙草稅】控煙酒辦去年接過千宗煙草廣告投訴　將加強執法及戒煙服務

社會 00:01 2024/03/12

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控煙酒辦去年接過千宗煙草廣告投訴。（曾耀輝攝）

新一份《財政預算案》提出增加煙草稅，為連續第二年增加，加幅約31%，與去年相若。衛生署控煙酒辦公室表示，去年共接獲21132宗吸煙及公眾條例相關投訴，當中1072宗涉及派發煙草廣告單張，未來會配合政府加煙稅，針對派發吸煙產品傳單加強執法，並加強戒煙服務及宣傳。

政府上個財政年度起提高煙草稅，去年每支香煙調高0.6元，即增加31.38%，今年則調高0.8元，即增加31.92%。衛生署控煙酒辦公室高級醫生袁家耀表示，去年財政預算案公布提高煙草稅後首星期，衛生署的戒煙熱線共接獲498個來電，較前3個月每周平均來電上升3倍；今年則接獲542個來電，較前3個月每周平均來電上升3.8倍。他又指，自政府提高煙草稅後，使用戒煙服務的吸煙人士增至6663位，比2022年增加17%；綜合戒煙熱線及青少年戒煙熱線來電數目則增至11051個，較2022年增加20%。

去年接21132宗投訴 14男童身上搜300多張傳單

衛生署控煙酒辦公室首席控煙酒督察陳達明表示，衛生署去年控煙酒辦公室共接獲21132宗投訴，當中1072宗涉及派發煙草廣告單張。控煙酒辦2022年起與警務處及房屋署設立協作機制，如有市民發現公共屋村範圍內有人派發煙草廣告單張，可通知房屋署職員，再交由控煙酒辦跟進，負責後期檢控。陳達明指，控煙酒辦今年一月聯同警方、房屋署及海關展開全港打擊香煙廣告傳單行動，行動首階段於52個公共屋村展開高姿態巡邏及派發宣傳單張，第二階段則與海關進行聯合行動，共檢控12名人士涉派發吸煙產品廣告。

控煙酒辦本月6日於觀塘安達村截獲一名14歲男童，正派發有關煙草廣告單張，亦在其身上搜出300多張傳單。陳達明指，相信男童於社交媒體得知有關派傳單「搵快錢」的資訊，但男童於調查期間提供的情報不多，暫不知背後是否有人操控，需繼續調查。他又指，暫時未有數據顯示有大量學生牽涉有關案件，但未來會考慮加強校內宣傳及教育工作。

除宣傳單張外，網上亦不時出現煙草廣告。陳達明表示，控煙酒辦有特定隊伍，每月進行「網上巡邏」，如發現違例廣告，會聯絡電訊商要求移除有關內容，每月大概可移除50則廣告。惟他指，部分廣告並非由香港網頁刊登，要聯絡海外公司有一定難度。

未來針對女性戒煙工作

戒煙工作方面，袁家耀表示，近年女性吸煙率未如男性有明顯下降的趨勢，未來會針對女性的戒煙工作。衛生署現時提供多個渠道的戒煙服務，包括戒煙熱線、戒煙藥物及中醫針灸。中醫針灸包括1間非政府機構、12間固定診所及34間流動診所，袁家耀指，留意到女性傾向透過針灸戒煙，已與有關服務營辦商聯絡，希望未來能增加服務覆蓋地點。

對於有團體質疑加煙稅會助長私煙，袁家耀表示，這是典型煙草公司的宣傳策略，營造加煙草稅會令私煙猖獗的現象，強調這並非正確訊息。

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記者：吳穎嵛


 

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