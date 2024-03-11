恐怖情人︱狠心男不滿女友常遲到駕車輾過致險死　後續1行為竟獲輕判

▲ 狠心男不滿女友常遲到，駕車碾過致險死！後續1行為竟獲輕判。

珍惜生命，遠離恐怖情人。台灣一名男子因不滿女友經常遲到，竟一怒之下駕車將女友撞倒並輾過，導致女友嚴重骨折險死；事後卻因一行為獲得輕判減刑，令人咋舌。

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據台灣媒體報道，事發於2023年8月16日凌晨4時許，高雄市一名44歲男子駕車接載女友，但到達後等待了許久，女友仍未出現，致電亦無人接聽。直至女友終於出現並上車，男子因非常不滿對方經常遲到、屢勸不改，雙方爆發了激烈爭執。而慣性遲到的女友趁男子停車等燈位時，突然下車離去。

不料此舉徹底激怒男子，他突然倒車並加速轉彎，將女友撞倒在地後，又踩下油門將其輾過，導致女友左胸肋骨骨折，及身上多處嚴重骨折，重傷命危。男子見狀才意識到自己闖禍，匆忙報警將女友緊急送醫，方才撿回性命。

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男子有家暴前科 多次因遲到問題爭執

遭車撞的女友事後接受調查，坦言男友平時的行為就瘋瘋癲癲，兩人經常為了「準時」的問題爭吵。又表示自己被男友多次家暴、恐嚇，包括事發當日上車時，男友就以電擊棒威嚇；案發前一個月的一次爭吵時，男友更口出狂言：「我要讓妳生不如死」、「妳不知道我在房間有裝攝影機嗎？我有妳的裸照，我放到網路讓人家看」。雖然不覺得男友會「說到做到」，但女子確實對男友感到畏懼。

男子事後一行為竟獲輕判

而肇事男子在事發後一度辯稱，自己非故意撞倒女友，而是汽車油門故障才失靈暴衝。不過，其座駕經過檢驗證實並無失靈，油門亦無異常。再加上警方翻看事發路口CCTV及行車紀錄儀發現，男子在撞向女友前，曾特意調整行車方向，撞人後亦無停車，反繼續駕車輾過對方身體。因此，檢察官認定男子開車撞倒女友的行為實屬故意。

令人咋舌的是，台灣高雄地方法院審理案件時表示，男子雖犯下嚴重傷害他人罪行，又有多次家暴、言語威脅的紀錄，但念在他在事發後及時報案和自首，叫來救護車才使女友倖免於死，符合減刑條件。同時，男子表現出悔意，又與受害女友正進行和解洽談，故按刑法規定減刑，依「殺人未遂罪」判處男子有期徒刑6年，可上訴。

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責任編輯：羅嘉欣