天人永隔｜新婚夫婦蜜月途中遇車禍1死1傷　一原因與愛妻陰陽相隔

【交通意外/新婚夫婦/度蜜月】一場交通意外，徹底改變了一對新人的命運。美國一對新婚夫妻婚禮後翌日，踏上度蜜月的旅途，豈料遇上交通意外，兩人從此陰陽相隔。據警方調查後，發現男死者開車前做漏一步喪命。

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新婚夫婦陰陽相隔

綜合外媒報道，美國田納西州在上周一（4日）發生一宗嚴重交通意外。事發在當天下午，27歲的Daniel Palacios III和23歲妻子Christy Carrillo在田納西州的40號州際公路上，正駕著一輛越野車。豈料，車子突然偏離行駛線，撞上路堤後翻滾多圈，闖進逆行車線被一輛半掛式卡車相撞。Daniel在意外中身亡，其妻子受重傷留院治理。

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疑因無扣上安全帶喪命

交通意外造成一死一傷，據當地警方調查，事發時Daniel並沒有扣上安全帶，但妻子有佩戴。有目擊者表示，當時見到他們的車子「翻滾近20次」，而意外發生後亦可見車子的後車軚已爆胎洩氣。

據了解，Daniel與妻子在去年9月訂婚，剛辦完婚禮後，翌日正在前往度蜜月途中，不幸遇上交通意外，新婚夫婦從此天人永隔。Christy身受重傷，得悉丈夫離世的消息悲慟不已。Daniel父親表示，

我失去一個兒子，但得到一個女兒，相信她會好起來的。

其家屬上周四（7日）在Facebook發訃文，正式公佈Daniel死訊，並將於本周六（16日）舉行葬禮。帖文中表示，感謝各界的關心和代禱，葬禮將以zoom形式網上直播。

不佩戴安全帶即屬違法

佩戴安全帶可減低因交通意外死亡的可能性。根據香港法例第374F章《道路交通（安全裝備）規例》，司機或在指定座位的乘客如沒佩戴安全帶，可處罰款5,000元及監禁三個月。如司機沒有佩戴安全帶或其乘客不佩戴安全帶，司機可被罰分別為320元及230元的定額罰款。若有人違反以下5種情況，不論乘客或司機均會被檢控：

如為指定日期或以後製造／登記的私家車、的士、公共小巴、私家小巴及貨車，司機座位和指定乘客座位均須裝設認可類型的安全帶，如為登記巴士，司機座位必須裝設認可類型的安全帶。

如座位設有安全帶，司機及乘客沒有佩戴，雙方皆會被檢控。

司機沒有佩戴安全帶會被檢控。

私家車、私家小巴及貨車上指定座位的乘客如沒有佩戴安全帶，司機會被檢控。

如座位設有安全帶但乘客沒有佩戴，乘客亦會被檢控。

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責任編輯：羅嘉欣