臨時劫案丨胡定欣包場與粉絲欣賞演出　感激支持承諾繼續演好戲

▲ 定欣與粉絲一齊觀賞《臨時劫案》。

胡定欣有份參與的電影《臨時劫案》近日票房衝破2000萬，戲中她飾演巴渣港女「依琳」與奶奶鮑起靜互罵嘈到拆天，又狂罵老公林家棟，與平時劇中屢演女強人的她大有不同，令觀眾甚有驚喜。

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與粉絲齊觀賞

向來愛錫粉絲的定欣，日前包場與粉絲一起欣賞《臨時劫案》，即使有不少粉絲已經看了多次，仍然入場支持偶像。

電影播畢後，定欣更解答粉絲提問，一班粉絲大讚其演出很出色，又表示感到很幸福開心能與定欣同場觀賞演出。

之後定欣指《臨時劫案》是第二次參與的電影拍攝，覺得很開心能夠與大家在戲院一起觀看：「我希望有機會參與唔同嘅電影，每一次我哋都約定一齊睇戲，好不好？」

▲ 定欣包場與粉絲觀看《臨時劫案》。

解答粉絲問題

期間定欣問粉絲能否接受其戲中的角色與平時演出反差大，大家非常識做，大呼「只要係你咩都接受」，氹得定欣笑不攏嘴！

另外，問到她今年有何計劃？定欣說：「我上年拍咗《巾幗梟雄之懸崖》，相信今年會播，我同大家一樣也很期待，可能係第二個驚喜。」

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感激支持

定欣亦在社交網甫出相片，感謝粉絲支持：「多謝你哋無論我有多少戲份，只要有份演出，你哋都聚埋一齊支持我！多謝你哋睇咗好幾次！開心聽到你哋睇戲的直接反應！期待更多機會同你哋一齊睇戲睇劇，支持香港影業！🎥📽️🎞️」

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