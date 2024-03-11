【23條立法】家中存《蘋果日報》、六四紀念品犯法？　湯家驊︰棄置最安全

▲ 湯家驊強調，國家安全比任何事都重要。（資料圖片）

行政會議成員、資深大律師湯家驊今日在電台節目，被問到《基本法》23條立法後，市民在家中存《蘋果日報》或六四紀念品，會否構成「管有煽動意圖刊物」罪行。湯家驊表示，行為本身不是犯法，要視乎犯罪意圖。他又認為，扔了刊物是最安全。

湯家驊表示，如果市民把報紙放在床下底留紀念，閒來自己閱讀，並無犯罪意圖。不過若久不久拿出來給人看，利用刊物達到涉及國家安全的違法目的，則可能有問題。

被問到藏有前支聯會派發的紀念品是否有問題？他指道理也是一樣，例如市民放民主女神像在家中自己留念，完全無問題。但如拿着到處講「打倒政權」，則可能有問題。湯家驊指，要視乎行為目的是否損害國家安全。湯又稱，「最簡單做法是棄置或收在床下底，就不會瓜田李下。」

另外，神職人員及社工基於保密原則，可否就「隱匿叛國」有豁免？湯家驊表示，法律上對神職人員及社工沒有豁免，個別人士要判斷，守法重要還是工作的要求重要。他又強調，國家安全比任何事重要，叛國罪最高刑罰是終身監禁，全世界也一樣，比殺人放火打劫嚴重，因此要好嚴肅處理。

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責任編輯：趙居逸