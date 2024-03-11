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張家輝執導新作《贖夢》預告首預告　張家輝劉俊謙陳法拉命運交纏難逃夢魘

娛樂 16:58 2024/03/11

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《贖夢》劉俊謙（左）、張家輝（右）。

張家輝執導新作《贖夢》在今天（3月11日）藉香港國際影視展2024開幕，釋出首支預告片和海報。電影由張家輝、劉俊謙、陳法拉領銜主演，預告片中揭示角色之間命運交織，共同面對夢魘困擾，充滿神秘懸疑感，令人更為期待故事發展﹗

家輝戲中被惡夢纏身，預告片中他無助地向飾演醫生的阿謙表示：「瞓唔到覺...我都醒唔返。」對白刺中不少都市人心聲，而家輝的說話，令阿謙夢見自己的不堪往事，箇中回憶似潛藏著不可告人秘密，究竟渴望拯救家輝和自救的阿謙，能否從夢中得到救贖？

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《贖夢》張家輝、陳法拉。

陳法拉破格演繹

法拉在戲中亦突破過往斯文角色，以瘋婦形象出現，為保護家輝所演的丈夫，表現歇斯底里，非常破格。家輝今次並親自翻唱王傑經典作《無悔今生》，歌詞揭示戲中他跟法拉的淒美婚姻經歷。

《贖夢》的預告片片尾驚現尖叫聲，以及閃現連場不安畫面，如烏蠅在家輝臉上遊走、血紅大嘴的許恩怡半空盪鞦韆等，每個角色都有其夢魘？當中的人物關係驟看千絲萬縷，令故事更添詭秘﹗ 電影亦帶出一種歐美片風格，透過強烈的色彩，為戲中的角色營造一份凄美和心寒感。

《贖夢》海報。

《贖夢》海報首度曝光

至於首度曝光的電影海報，展現家輝在病榻上發出的惡夢，而法拉則隱藏在家輝跟阿謙之間，暗示著三個角色命運相互交纏牽引。

電影一大焦點是家輝和阿謙，兩位影帝首次合作，片中有多場二人精彩對手戲，就如在最新的劇照中，家輝身穿病人服裝，雙手被緊鎖，與阿謙飾演的醫生對望，表情充滿神秘感，關係緊張，令人更期待兩位演員之間的火花。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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