言語障礙︱3歲未識說話或患言語障礙？　言語治療師教憑5大症狀判斷

▲ 3歲未識說話或患言語障礙？言語治療師教憑5大症狀判斷。

遇上育兒疑難，不少父母也會上討論區發問，希望有同路人分享經驗，子女的說話能力為其中一個熱門話題，如「仲未識開口講嘢，點算好？」、「5歲仲未識講完整句子，要點做？」等等。而根據衞生署數字，2022年本港「語言及言語發展遲緩或障礙」新確診個案逾4千宗，港爸港媽難免擔心子女的發展進程，言語治療師鄺嘉儀小姐說：「若小朋友超過2歲仍未能靈活運用單字表達的話，則有機會是患上發展性言語障礙，如缺乏治療，日後可能會影響子女學術成績，更可能影響其社交及自信心。」

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6歲前屬語言學習敏感期

嬰兒一般於3個月大時開始牙牙學語，平均11個月大便能夠說出單字。如患有發展性語言障礙，小朋友一般會於1歲11個月的時候才能說出單字。因此鄺小姐建議父母可留意一些症狀：「如小朋友1歲的時候仍然對說話或者環境的聲音沒有反應、沒有牙牙學語，超過1歲半仍未能說單字、未能成功跟從父母簡單指令或叫其名字但沒反應的話，子女很大機會患上發展性言語障礙。」鄺小姐亦指，小朋友於6歲前對於語言學習較敏感，如父母及早為子女安排言語訓練，並於家中提供良好的學習環境及日常接觸語言的機會，有助提升子女的學習速度。」

言語障礙與共病息息相關

言語障礙的成因暫未明確，但有不同研究顯示或與多個因素相關，包括遺傳、語言學習環境、醫學原因，如智力或聽力障礙等。然而，有家長擔心言語障礙與精神科疾病相關，鄺小姐解釋：「言語障礙本身並不直接與其他精神科疾病有因果關係，但有可能息息相關，例如患有專注力失調及過度活躍症（ADHD）的小朋友，其專注時間短且容易分心，學習語言時會較困難，有機會增加其言語學習困難。」

玩具訓練有助小朋友活學活用

為了制定一套完善的言語訓練，小朋友或可透過言語治療師進行全方位的評估。言語治療師了解小朋友言語障礙的範疇及嚴重程度後，便可找出治療的切入點，針對地解決言語問題。目前治療大多透過玩具及圖卡訓練，讓小朋友於情景中學習何時說話、說甚麼及怎樣說，幫助小朋友學以致用。

近年亦有不少父母透過播放網上素材讓小朋友進行訓練，鄺小姐表示：「如家長的目標只是為小朋友提供語言輸入及刺激的話，網上影片或有效，但若希望藉此增強小朋友的溝通及表達能力的話則不太奏效。」父母應盡量做到互動式學習（Interactive Play），例如學習一個詞語的時候，可即時與小朋友進行日常情景題，讓小朋友從中實踐後活用，加深理解該詞語的意義和使用方法。最後鄺小姐提醒，言語障礙並非難治的問題，只要父母能及早發現和介入的話，小朋友的言語能力都能有明顯的進步。

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責任編輯：王明芳