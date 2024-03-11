心臟健康丨女子一起床見累半年後證心臟衰竭　醫生 : 6種情況需即求醫

長期感到疲倦，可能是心臟衰竭先兆！台灣一名60多歲婦人，近年即使起床沒多久、可能只是買個菜煮個飯，甚至什麼都沒做，「就覺累要休息」。其家人有感情況有異，於是帶她去求醫，結果竟然發現是「心臟衰竭」。有醫生便提醒有4類人士尤其屬於高危，更指一旦出現6種情況，便要立即求醫。

最新影片:

台灣義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑在Facebook分享個案指，該名婦人近半年來體力急速下降，即使只是輕微活動，便已經見累。他於是為婦人安排超聲波檢查，竟發現她是心臟衰竭。至於容易覺累原因? 洪暐傑表示，正常心臟每次收縮時，心室裡的血至少要打出去40%才足以讓身體使用，低於這數值是心臟衰竭，但婦人只有36%。他表示，當打出去的血不夠人體使用時，就容易覺得累，並且在需要更多血的時候，如運動、爬樓梯等，會開始覺得喘。

至於心臟衰竭病因？洪暐傑指一般而言，患有4大疾病的人士較容易有心臟衰竭問題，包括心肌梗塞、高血壓、心律不整、貧血。而婦人便正正因貧血問題而肇禍，他指正常女性血紅素標準為12g/dl，她卻只有9g/dl，長期貧血下，心臟為了提供身體足夠血量，只能更用力「泵血」。長期下來致心臟過勞，變成心臟衰竭。對她而言，心臟衰竭加上貧血，會更容易覺得累。

洪暐傑提醒，當出現疲倦持續超過1週；無法工作及維持日常生活；沒有明確能解釋疲倦的原因；突然發生；65歲以上；不明原因體重減輕等情況，請就診評估。他也示警，一旦有呼吸會喘、胸痛；心跳過快或過慢；心悸、心律不整；頭痛、視線模糊；噁心、嘔吐、腹痛或肌肉無力等警示症狀，則須立刻就醫。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣