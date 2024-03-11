【糖尿病】中大研究識別156種與糖尿病腎病相關代謝物　可提供更精準治療建議

▲ （第一行左起）萊頓大學Leen ‘t Hart副教授、澳洲Baker心臟及糖尿病研究所Alicia Jenkins教授和阿姆斯特丹大學醫學中心Marieke Blom博士； （第二行左起）研究第一作者金巧博士, 中大醫學院馬青雲教授和陳重娥教授。（中大提供）

糖尿病腎病是導致腎衰竭的常見原因，並會增加心血管疾病風險，但當中的生物分子關聯仍有待拆解。香港中文大學醫學院早前領導一項國際研究，識別出156種與糖尿病腎病相關的代謝物，並整合一個代謝生物標誌物組，可預測2型糖尿病腎病患者併發心血管疾病的風險。研究結果已於歐洲糖尿病研究協會（EASD）的官方期刊《Diabetologia》發表。

糖尿病是慢性腎病最常見的成因，香港每年的末期腎衰竭新症，一半屬糖尿病患者。患有2型糖尿病的人士罹患心血管疾病的風險是非糖尿病患者的2至4倍，而糖尿病腎病患者的相關風險則更高，心血管疾病是他們死亡的主因。

研究利用香港糖尿病生物庫進行代謝組學分析，識別出156種與糖尿病腎病相關的代謝物，還整合了一個代謝生物標誌物組，可預測2型糖尿病腎病患者併發心血管疾病的風險，並在華人及歐洲人研究組別中取得驗證。研究其中一項重要成果是發現含豐富三酸甘油脂的脂蛋白和一系列代謝物，與糖尿病腎病及心血管疾病有關連。

中大醫學院團隊從香港糖尿病生物庫中抽取1,991名2型糖尿病患者的生物樣本進行前瞻性研究，利用核磁共振波譜測量170種代謝物，並隨後進行中位數為期5.2年的追蹤分析。結果顯示，156種代謝物與腎功能下降或蛋白尿相關，而當中的75種同時與心血管事件有關聯。團隊進一步調整慢性腎病及嚴重尿蛋白相關數據後，鎖定22種代謝生物標誌物與糖尿病腎病及心血管疾病有顯著關連，包括含豐富三酸甘油的脂蛋白、小型高密度脂蛋白、亮氨酸（胺基酸的一種）和白蛋白。

團隊利用香港糖尿病生物庫資源整合了一個代謝生物標誌物組，用以預測2型糖尿病腎病患者併發心血管疾病風險，再與香港糖尿病登記冊及荷蘭Hoorn糖尿病護理系統的樣本進行比對並取得驗證。

中大醫學院內科及藥物治療學講座教授兼內科及藥物治療學系臨床藥理學科主任陳重娥指出，雖然現時醫學界已經利用多因素管理及多種心腎藥物應付糖尿病腎病，但疾病預後仍然不理想。透過了解糖尿病腎病與心血管疾病之間潛在的代謝學關聯，將能夠更精確地預測患者的心血管疾病風險，提供更精準的治療建議。

是次合作研究成員包括中大團隊、荷蘭阿姆斯特丹大學醫學中心（Amsterdam University Medical Center）、萊頓大學（Leiden University）、澳洲Baker心臟及糖尿病研究所（Baker Heart and Diabetes Institute），以及來自香港、澳門和內地的研究人員。是項研究獲香港研究資助局研究影響基金（R4012-18），及多個研究基金資助其前期研究工作。

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記者：黃穎津