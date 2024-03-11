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賭王千金丨何超蓮婚後繼續派福利　高炒晒豐滿上圍勁識玩【多圖】

娛樂 19:28 2024/03/11

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熱門 中一面試 奧斯卡2024 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

賭王千金何超蓮大方派福利。

已故賭王何鴻燊的三房女兒何超蓮，在去年4月17及18日與內地男星竇驍於峇里島舉行世紀婚禮，榮升人夫人妻。這位「賭王最美千金」在婚後也未有減少「派福利」，早前就上載一張震撼網民眼球的高炒自拍照，甚為養眼！

賭王千金丨人妻大解放不怕竇驍呷醋　何超蓮中門大開：誰說我沒有女人味

何超蓮晒豐滿上圍

超蓮「樣靚身材正」，當然要好好自拍記錄，日前，她也相當大方地在IG限時動態分享自己的自拍，身穿超低胸黑色連身裙的她，在U形剪裁的「助攻」下，其驕人身材好像要從連身裙湧出來般，令人看著時不禁「心心眼」！

而同場的竇驍似乎對老婆超蓮的性感打扮「開綠燈」，更為她細心地整理妝容。

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超蓮魅力十足

超蓮在「升呢」人妻後，不時在社交網大派福利，未有手軟！

她曾在今年1月分享自己身穿「中門大開」長裙的工作照，網民紛紛大讚超蓮很美、性感，又有人指她「越嚟越激」呢！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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