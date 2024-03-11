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極品無賴丨渣男瞞婚兼拖欠81萬遭懷孕女友提告　母拒賣樓還錢：他還是孩子

家事百科 17:24 2024/03/11

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內地一名30歲男子不僅隱瞞已婚生子，搞大女友肚拒結婚，更騙取女友81萬元鬧上法庭。（iStock圖片）

女子最怕遇人不淑。內地一名30歲男不僅隱瞞已婚生子，多番推托不與懷孕女友登記結婚，更謊話連篇逃避責任，於領證及婚禮當日「玩失蹤」。交往期間，他亦使出各種藉口騙女友，成功借了58萬元人民幣（約64萬港元），後來謊言揭穿，女友告上法庭追討欠款，庭上男子母親還求請指「他還是孩子，不懂事」，無力償還的媽寶男，最終由男子的2名姐姐代弟還債告終。

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綜合內媒及《澎湃新聞》報導，上海法院近日公布1宗金錢糾紛案的審訊結果。指一名楊姓女子在網絡認識一名王姓男子，對方自稱是獨子，母親是公務員，父親為生意人。兩人墜入愛河，於2018年發現懷孕。當時女方正考慮是否要生育，惟男方堅決要她生下孩子，兩人開始安排婚事。

男方母親聞拍賣物業的判決，激動大喊：「他還是個孩子，不懂事。」（相片來源：《澎湃新聞》）

多番推托逃避責任
怎料，領證當日男方居然「玩失蹤」，事後解釋是手機被偷。而婚禮前夕男方又稱自己因交通事故被拘留未能到場。直到女方誕下女兒，坐月子期間才揭發一切謊言，「奶奶」向女方坦言自己只是臨時演員，是男方花錢請來扮演「母親」的人。

原來男方已婚，還有一個兒子，父母只是平民百姓，還有2個姐姐。最令女方氣憤是二人交往期間，男方多次用各種理由跟她借了一共58萬人民幣（約64萬港元），她考慮過後決定不報案、不追究撫養費，條件是王先生一次過還清欠款。王先生簽下借條，承諾還款，卻自此消失，叫女方自行找他2個姐姐還錢，她氣得到法院提告。

男方生簽下借條，承諾還款，卻自此消失，叫女方自行找他2個姐姐還錢。（相片來源：《澎湃新聞》）

由兩名親姊代還欠款
直至2023年，借款本金連利息已達約75萬人民幣（約81萬港元）在執行法官介入後，男方現身調解時，態度誠懇，承諾3個月內籌錢還債。然而期限到了，他仍只有2萬多元的積蓄，於是法官表示，若不還錢將會拍賣物業以償還欠款。

男方母親聞言，當庭大喊：「房子不准拍賣，誰來我跟誰拼命，他還是個孩子，不懂事。」最後由男方的2個姐姐出面協調，為免母親擔心，兩姊表示願賠償60萬人民幣（約65萬港元）。

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責任編輯：王明芳

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