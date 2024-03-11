讀書方法︱訪問荷里活星晒流利英語　鄭裕玲僅中五學歷靠3招低成本自學

▲ 鄭裕玲訪問甜茶，大晒流利英語，但原來她只得中五學歷。

【鄭裕玲/DO姐/讀書方法/沙丘瀚戰/世一型男】現年66歲的鄭裕玲(DO姐）好學不倦，近年成立自己的YouTube頻道訪問名人明星，最近她就遠赴美國洛杉磯，訪問電影《沙丘瀚戰：第二章》（Dune：Part Two）戲中的演員，在影片中DO姐在晒超流利英語，但原來她只有中五學歷，英語全靠自學，而方法3個都是非常簡單和低成本。

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鄭裕玲在演藝界上取得成就，曾奪得視后及影后，更是金牌司儀，近年她轉為經營YouTube頻道，日前她飛到美國洛杉磯，訪問電影《沙丘瀚戰：第二章》（Dune：Part Two）戲中的演員包括「甜茶」Timothee Chalamet、Austin Butler及Zendaya等人，在訪問中，DO姐大晒流利英語，但其實Do姐只有中五學歷，從小靠三招來苦練和增強自己的英語能力。

家庭環境不佳擱置留學

從小DO姐就對英語有很大興趣，在中學會考中英文科考獲A級成績，她曾分享多聽及多閱讀是學習英語的關鍵，她在家裡看英文報紙及看英文電視節目，另外一招就是聽音樂，自小已很喜愛聽Bee Gees及 Beatles等英文歌，建立了良好的英文根基。當時她計劃到美國攻讀新聞系，可惜家中經濟環境不好，未有能力供她讀書，她惟有出來拍戲賺錢，不過做演員時，DO姐一直進修自己的英語才有今日的成就。

▲ DO姐親身飛到美國洛杉磯。(YouTube截圖)

來自單親家庭練成堅強性格

DO姐生於單親家庭，這也造成她不婚不育的原因，她坦言童年生活不開心，因為父母經常吵架更會拿兩姊弟出氣，父母最終離婚。媽媽獨力湊大Do姐兩姊弟，只靠爸爸的贍養費生活，經濟環境絕對不理想，因此DO姐從小就練成堅強獨立的性格。

早前她就在一個宣傳片中剖白自己內心的感受:「我記得我細個嘅時候，我媽咪帶我睇白雪公主，呢個人物對於我都有啲啟發。大家都知道我係單親家庭嘅，你知白雪公主被後母恰，又趕咗佢出嚟。呢個人生其實唔係好開心嘅，等於我當時咁樣。見到佢後尾認識咗七個小矮人，七個好好嘅朋友幫佢渡過好多難關，後來有王子錫番佢、救番佢。我覺得人生喺最唔好嘅時候唔好失望，往往有啲人對你有幫助，或者自己發奮嘅時候，一定係有彎轉嘅，佢會變得更好嘅，所以頭先見到個騷，見到白雪公主勾起我呢啲記憶。」

▲ DO姐生於單親家庭，早前於宣傳片中，曾剖白內心的創傷。(影片截圖)

而DO姐今次訪問荷里活星，獲一眾網民讀好，大讚對方英文好之餘，問題又夠精準!有網民就大讚她一直在突破自己的舒適圈，不斷嘗試新事物。有網民更力讚「真係女人之光」、「Do 姐真係好犀利，專業水平，流利英語及資料搜集完全得到國際認證」。

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責任編輯：王明芳