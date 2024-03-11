【23條立法】議員關注通過社交平台流量令潛逃者獲利　鄧炳強：若不知是為潛逃者供資金應可免責

▲ 《維護國家安全條例草案》委員會會議今日繼續逐條審議法案。（曾耀輝攝）

涉《基本法》23條立法的《維護國家安全條例草案》列明，對被控危害國家安全罪行潛逃超過6個月人士，保安局局長可施行多項措施，包括禁止向潛逃人士提供資金、處理其資金等，違者可判監7年。

《維護國家安全條例草案》委員會今日繼續逐條審議法案，立法會議員陳紹雄關注，若果市民透過社交平台，參與線上娛樂活動，通過訂閱，流量越多，令潛逃者間接獲得錢，參與活動的市民未必知道，提供服務者或平台是否潛逃者。他關注政府如何切斷資金來源，以及令不知情者不會參與活動，會否有黑名單或白名單制。

保安局局長鄧炳強表示，草案有免責條款，若果既不知道亦無理由相信，則不會違法，因此，無論透過甚麼平台都好，「若果你是不知道這個人是為潛逃者提供資金或財務資產」，應該就不會誤墮法網。

陳紹雄關注，免責條款會否成為漏洞，不法之徒的辯解。鄧炳強強調，會透過調查，要講證據，若有證據證明他是知道，則不可以說不知道。

草案提到，如相關人士被界定為潛逃者，任何人不得直接或間接向其提供任何資金或其他財務資產、經濟資源，亦不得為潛逃者處理資產，除非確立自己並不知道或無理由相信對方是潛逃者，否則不得將不動產租賃予潛逃者，與潛逃者合資企業、合夥亦被禁止，違者可處7年監禁。

陳克勤：六個月期限是「綁住自己手腳」

多位議員關注為何設六個月的期限，鄧炳強解釋，訂六個月時間，立法原意，是期望法例具預防性，及對真正潛逃的人，要讓他們付出代價，也要給合理時間，根據過往評估，如果六個月都不回來，回來的機率十分低。

多位議員認為六個月的期限沒有必要，民建聯立法會議員陳克勤指，六個月期限是「綁住自己手腳」，形容官員是「菩薩心腸」，批評潛逃者「危害國家安全，仲衰過殺人放火」，相關人士，若果已經潛逃，就算說會回來也不應相信，潛逃者是「佛口蛇心」。他建議，將六個月縮短或者，令到在執法過程更加順暢，促不要菩薩心腸。鄧炳強回應指，會考慮議員意見。

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記者：區綽彥