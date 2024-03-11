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鄭中基睽違7年鄭中基再登小巨蛋開騷　Ronald攜女兒上陣感觸落淚

娛樂 17:52 2024/03/11

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鄭中基與女兒鄭梓喬。

一連兩場「Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024 台北站」於3月9日、10日於台北小巨蛋順利完成。演唱會斥資千萬打造華麗舞台、聲光特效，讓全場歌迷又驚又喜。

鄭中基（Ronald）完美演繹多少首經典情歌，甚至怕歌迷聽不夠，還特別安排點歌環節任歌迷隨點隨唱，展現鄭中基寵粉的一面之外，到尾段更不禁流下男兒淚：「唔知道重有冇機會再來唱，所以每一場我都當最後一場咁演唱！」

而台北站更為Fans帶來了期待已久的《左右為難》，引來現場觀眾充當張學友一同合唱。

「Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024 台北站」

睽違7年再登台獻唱，鄭中基強勢回歸台北小巨蛋秒殺再加場，一展情歌王子的驚人魅力！《你的眼睛背叛你的心》、《無賴》、《絕口不提愛你》、《My Only One》等多首經典鄭式情歌一首都沒少，就是要讓台灣歌迷聽得心滿意足。

演唱到《相思無用》時，鄭中基開玩笑說：「有些歌不唱，我回不了家！」也主動提到當時因為「飛機事件」的衝擊，導致歌唱事業全面停擺，所幸有貴人找他拍片，熱愛唱歌的鄭中基也主動向導演谷德昭先生提出能否接唱片尾曲，也獲得同意，在低谷中嶄露一道曙光。所以鄭中基也帶來兩首由自己主演電影的主題曲《猛龍特警隊》、《有種》，更以廣東語帶來《無賴》。

鄭中基透露:「《無賴》應該是我重新起步後最成功、大家又最喜歡的一首廣東歌，上次唱了國語版的被投訴這首歌一定要聽廣東話版的，今天就送給大家廣東語版本！」鄭中基也告訴台灣歌迷好消息，就是許多國語歌曲已經重新錄製，預計發行新歌加精選，送給一路支持的歌迷。

「Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024 台北站」

演唱會最後也邀12歲愛女鄭梓喬（Emma）擔任嘉賓合唱歌曲《My only one》，用歌曲象徵女兒在心中的重要地位，演唱會也在滿天星海中劃下完美句點。

「Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024 台北站」是本次巡迴的第三站，也在鄭中基生日舉辦，渡過52歲生日，同事門更為佢準備了「甜不辣」作為蛋糕慶生，Ronald表示：「Keep住身體健康，可以喺其他站見到大家！」完成演唱會後，他更與團隊一同食台灣的麻辣火鍋。

鄭中基父女。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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