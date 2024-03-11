【大嶼山地震】天文台：不排除有餘震　初步分析地震成因

▲ 地震位於大嶼山。（資料圖片）

天文台表示，逾80名市民報告稱，表示感到輕微震動，維持數秒。據初步分析，大嶼山今午（11日）1時22分發生2級地震。天文台表示，不排除有餘震，但或輕微到人體也感受不到，但儀器可測度。

天文台稱，多數報告來自大嶼山區，也有屯門、元朗、港九市民跟天文台報告。

天文台高級科學主任林靜芝稱，自1979年有紀錄以來，第9次震央於香港境內、而地震由市民感受得到，對上一次發生於19年12月5日，震央當時於長洲附近，強度1.4級。

至於震央於大嶼山的地震，今次數到第6次，對上一次95年5月29日，當日上午及下午發生，強度分別2.4及2.2級。

林靜芝解釋，本港非位處地殼版塊邊緣，跟香港最接近地震帶，相距約600公里，歷史上沒發生嚴重地震，相信今次亦是斷層引起的微地震。

初步分析稱，震央於香港天文台以西約20公里，震源深度10公里左右。地震烈度為修訂麥加利地震烈度表第三度，即室內有感、似是小型貨車駛過振動。

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責任編輯：吳卓峰