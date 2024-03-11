  • 19°C
香港時間 : 2024311日 (週一) 18:33
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 奧斯卡2024 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【7.21事件】涉開傘掩護黑衣人　會計師辯稱為防村民擲物攻擊

社會 18:05 2024/03/11

分享：

分享：

熱門 中一面試 奧斯卡2024 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

會計師被控於參與7.21元朗暴動，案件今於區域法院續審。資料圖片

2019年7月21日元朗站發生襲擊事件，42歲會計師涉打開雨傘掩護黑衣人和向白衣人擲物，早前否認暴動罪，案件今（11日）於區域法院續審。被告自辯時否認屬於黑衣人陣營，被告稱當時於英龍圍外向著村民舉傘，是不想身後的人受到村民擲物攻擊。

被告何贊琦（42歲，會計師）被控於2019年7月22日，在元朗朗和路與元朗港鐵站一帶，與其他身份不詳的人士參與暴動。

被告自辯時於控方盤問下供稱，當晚從手機直播時看到元朗站發生襲擊事件，被告稱從直播片段中看到白衣人已離開，警員及救護員到場，但因片中太多人說話，聽不到說話內容，被告遂決定親身到元朗站。被告稱前往元朗站有一段距離，因擔心遇襲而帶備雨傘。控方質疑被告並非因為「八卦」而留在元朗站，被告否認說法。

控方續指，當被告身在英龍圍外的朗和路時，白衣人與黑衣人兩方陣營正對峙及互相襲擊。被告不同意說法，並稱看見村民開始襲擊他人，有無辜「八卦」的市民無端端被襲。被告否認是黑衣人陣營，被告稱當時村民不斷擲物，他站在中間舉傘是因為不想身後的人受襲。

控方另就元朗站J出口的片段指出，被告當時舉傘，身處站內的黑衣人群中，人群中有2人用手勢挑釁站外的白衣人，被告稱當時看不清楚有人挑釁，但同意有人向白衣人擲物。被告又認為當時只舉傘不足以防禦，有需要擲物攻擊白衣人。

控方指，被告舉傘是因為想保護擲物的黑衣人，被告否認，並稱「冇諗過揀邊啲人保護」，他當時身後有市民，因擔心白衣人會進入站內故想趕走白衣人。

被告另否認到元朗站的目的是向曾參與襲擊的白衣人還擊，亦否認在英龍圍外聲援黑衣人對抗白衣人。被告已作供完畢，控辯雙方將於本周四(14日)結案陳詞。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：陳曉欣

罪案 請願示威 遊行集會 社會矛盾 港鐵 會計 元朗 港鐵

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載