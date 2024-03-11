【7.21事件】涉開傘掩護黑衣人　會計師辯稱為防村民擲物攻擊

▲ 會計師被控於參與7.21元朗暴動，案件今於區域法院續審。資料圖片

2019年7月21日元朗站發生襲擊事件，42歲會計師涉打開雨傘掩護黑衣人和向白衣人擲物，早前否認暴動罪，案件今（11日）於區域法院續審。被告自辯時否認屬於黑衣人陣營，被告稱當時於英龍圍外向著村民舉傘，是不想身後的人受到村民擲物攻擊。

被告何贊琦（42歲，會計師）被控於2019年7月22日，在元朗朗和路與元朗港鐵站一帶，與其他身份不詳的人士參與暴動。

被告自辯時於控方盤問下供稱，當晚從手機直播時看到元朗站發生襲擊事件，被告稱從直播片段中看到白衣人已離開，警員及救護員到場，但因片中太多人說話，聽不到說話內容，被告遂決定親身到元朗站。被告稱前往元朗站有一段距離，因擔心遇襲而帶備雨傘。控方質疑被告並非因為「八卦」而留在元朗站，被告否認說法。

控方續指，當被告身在英龍圍外的朗和路時，白衣人與黑衣人兩方陣營正對峙及互相襲擊。被告不同意說法，並稱看見村民開始襲擊他人，有無辜「八卦」的市民無端端被襲。被告否認是黑衣人陣營，被告稱當時村民不斷擲物，他站在中間舉傘是因為不想身後的人受襲。

控方另就元朗站J出口的片段指出，被告當時舉傘，身處站內的黑衣人群中，人群中有2人用手勢挑釁站外的白衣人，被告稱當時看不清楚有人挑釁，但同意有人向白衣人擲物。被告又認為當時只舉傘不足以防禦，有需要擲物攻擊白衣人。

控方指，被告舉傘是因為想保護擲物的黑衣人，被告否認，並稱「冇諗過揀邊啲人保護」，他當時身後有市民，因擔心白衣人會進入站內故想趕走白衣人。

被告另否認到元朗站的目的是向曾參與襲擊的白衣人還擊，亦否認在英龍圍外聲援黑衣人對抗白衣人。被告已作供完畢，控辯雙方將於本周四(14日)結案陳詞。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：陳曉欣