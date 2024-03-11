聽力受損｜女子戴耳機入睡逾2年　致聽力永久受損終身需配戴助聽器

【耳機／聽覺／耳朵／損傷／聽障／助聽器】有些人習慣睡覺時戴著耳機，以隔絕所有外界聲音，製造無比寧靜的入睡環境。近日，內地山東有名女子有著戴耳機聽音樂睡覺的習慣，習慣持續2年終導致她左耳神經性永久性聽損，醫生判斷她需終身配戴助聽器。

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女子長年戴耳機睡覺致聽力受損

綜合內媒報道，王女士透露在大學時期開始有晚上戴耳機聽歌睡覺的習慣，「一聽就是一整晚戴着耳機，大約有2年一直這樣」。直到近日，現時從事秘書工作的她表示，近日和主管去開會時都總是聽不清楚，總是每句話都聽得朦朦朧朧的，給她的生活帶來不少障礙。

後來王女士到醫院接受檢查，主治醫生發現其左耳神經性聽損，推測與長期不合理地戴耳機有關，讓耳朵長期處在一個噪音損傷的環境中，造成永久性傷害。所幸損傷未至於太過嚴重，佩戴助聽器後能夠恢復一般電力，但這也意味著王女士將要終身戴著助聽器。

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醫生教保護聽力

內地央視曾針對3,000多名在校大學生進行調查，發現耳機使用率幾乎接近100%，當中有更30%的大學生聽力受損，可見大學校園是過度使用耳機的「重災區」。對於使用耳機時如何保護聽力，周醫生就教大家「60-60-60」原則：

用耳機時，音量不超過最大音量的60%；

連續聽的時間不超過60分鐘；

外界聲音不超過60分貝。

除此之外，睡覺時亦不要戴耳機，因為枕頭會將耳塞塞得更緊，加上睡覺時耳朵處於休眠狀態，增加其受損程度。而比起入耳式耳機，頭戴式耳機對耳蝸纖毛細胞的刺激相對較小及更安全，故可以選擇使用頭戴式耳機。

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責任編輯：羅嘉欣