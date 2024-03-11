【性侵女兒】涉5年間多次性侵年幼女兒  36歲父否認強姦等6罪開審

▲ 父涉5年間多次性侵女兒，案件今於高等法院開審。資料圖片

現年36歲父親涉於女兒8歲及13歲時，5年間作出多次性侵行為，被控強姦及非禮等共6罪，案件今（11日）於高等法院開審。控方開案詞指，事主8歲時疑遭被告強姦，其間曾遭被告非禮及被要求作猥褻行為，事主13歲疑遭最後1次強姦後，向班主任及社工透露而揭發事件。

被告現年36歲，案發時於藥房任職銷售員，否認兩項強姦、兩項向年齡在16歲以下的兒童作出猥䙝行為及兩項非禮罪。其中1項強姦及1項向年齡在16歲以下的兒童作出猥䙝行為，發生於2016年某日，當時X年約8歲。其餘控罪發生於2021年2月1日至3月21日期間，當時X年約13歲。

控方開案詞指，X為被告女兒，出生後與外婆同住。約於2016年，X搬往與被告及祖母同住，至2019年初搬回與外婆同住，及至2020年11月，搬回與被告及姑母同住。直至2021年3月尾，X向班主任及社工透露事件後，X才搬離單位。

控方指首罪發生於2016年某天晚上，X當時8歲，正讀小三。X與被告一同睡在被告的床上，被告觸及X的下體，其後強姦X。事發數天後，X在床上玩平板電腦，被告強迫X替其口交。

及至2021年2月13日年初二晚上，被告要求X口交。同年2月至3月中期間，被告非禮X的下體，其間被告曾問X「想唔想又嚟過」，X表示不想，但被告未有理會，並向X說「你無得唔要」。控方指被告曾於3月中非禮X胸部，當時X曾表示「唔好搞我啦」。

控方指最後1項強姦罪發生於同年3月21日凌晨時分，X睡覺時，被告非禮X及將她強姦，X感到痛楚要求被告停止不果，被告稱「一陣就唔會有感覺」。事發後3天，X向班主任及社工透露事件，再由警方跟進。被告警誡下否認指控，但承曾與X同睡一床。

聆訊下午續。

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記者：林育慧