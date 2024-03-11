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再見·枕邊人劇透丨第12集劇情預告　長勝發現偷聽器認定為萬森所做

娛樂 21:39 2024/03/11

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《再見·枕邊人》

TVB劇《再見·枕邊人》由馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮、鄭俊弘、尹詩沛等演出，第11集劇情講到長勝帶晴天回到泳池，希望喚起她更多記憶，但徒勞無功……

第12集（12/3）

長勝為助晴天，要求晉久幫忙尋找Christy。

善美的父親朱賢達腳痛，萬森欲帶賢達看醫生，但賢達不依。

萬森堅持，賢達終自言可能患上了骨癌！

善美從萬森的行徑猜出他有事隱瞞，終得知父親狀況。賢達的檢查結果出爐，萬森趁機宣佈落實跟善美結婚。

長勝陪晴天到熱狗店做訪問，意外發現留言板上有疑似Christy的留言。

晴天終找到Christy，得知她當年不辭而別的真相……

長勝在律師行發現到偷聽器，認定乃萬森所為。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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