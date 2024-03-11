《婚後事》收視升1.4點但未算理想　《亞洲超星團》賽果引爭議逾100萬觀眾收看

▲ 《婚後事》

翡翠台上周（4日至10日）收視出爐，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，上周3線劇集收視齊上揚。

處境劇《愛‧回家之開心速遞》跨平台直播收視最高20.8點（135萬觀眾），升0.6點；馬德鐘、張曦雯、黃智雯主演《再見‧枕邊人》最高收視20點（130萬觀眾），升0.9點；至於陳自瑤、羅子溢等主演《婚後事》成網上熱話，但最高收視卻18.7點（121萬觀眾），升1.4點，仍未算十分理想。

婚後事丨陳自瑤落水濕身玲瓏浮凸 Yoyo仰天動作畫面超震撼【多圖】

▲ 《亞洲超星團》最後9強組成男團LOONG 9。

《亞洲超星團》引網上熱話

資訊節目《東張西望》最高收視22.2點（144萬觀眾），登上周收視冠軍位置；森美、馮盈盈、陳若思及倪嘉雯主持的問答遊戲節目《HOME即是識》最高收視15點（97萬觀眾）；綜藝節目《尋找世界另一個我 台灣篇》，最高收視15.3點（100萬觀眾）。

周六晚《亞洲超星團》「成團之夜」總決賽的賽男引爭議，最後9強組成男團LOONG 9的團名更成網民熱話，而節目最高收視15.6點（101萬觀眾）。周日晚歌唱真人騷《中年好聲音2》8強誕生，最高收視21.4點（139萬觀眾），多次在危險區成功求生的陳蒨葶，最終逃不過被淘汰命運。

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