為港爭光︱4歲港孩世界野生動植物日藝術大賽中奪全球之冠

▲ Isaac Alvin Lam的得獎作品。

再有香港學生為港爭光！年僅4歲的港孩Isaac Alvin Lam早前參與聯合國開發計劃署(UNDP)舉辦的2024 年世界野生動植物日藝術大賽中，在141個不同國家和主權地區，以及3,000多份參賽作品中脫穎而出！小小年紀便獲得全球冠軍的美譽，他更是賽事舉辦6年以來，年紀最小的得獎者。

為紀念每年3月3日的野生動植物日，聯合國開發計劃署(UNDP)聯同國際動物福利基金會(IFAW)及瀕危野生動植物種國際貿易公約(CITES)秘書處，早前舉辦了2024 年世界野生動植物日藝術大賽 ，年僅4歲的Isaac的作品在傳統藝術類別中，以色彩豐富的蛇窩畫吸引到評委的眼睛，突圍而出奪得全球之冠。他獲獎感言中表達，希望透過畫作提醒大家該如何去愛動物及大自然。

▲ Isaac Alvin Lam與他的作品合照，露出自信與喜悅的表情，並表達大家要關愛動物及大自然。

IFAW美國董事Danielle Kessler表示，今年是全球提交畫作創紀錄的一年，藝術作品中展示參加者均具實力，人才非凡，所以Isaac獲獎，確實得來不易！ 他另指「可悲的是，世界的生物多樣性正在 以驚人的速度消失，從世界各地收集 的熱情意見，比賽加強了子孫後代對野生動物保護的奉獻精神，這正是世界所需要的。」

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