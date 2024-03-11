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【23條立法】限制諮詢律師　林定國︰中心思想是防止通風報信

政治 19:03 2024/03/11

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立法會《維護國家安全條例草案》委員會今日繼續開會。（曾耀輝攝）

立法會《維護國家安全條例草案》委員會今日繼續開會，進行逐條審議，《草案》針對被合理懷疑干犯危害國安罪行而被捕者，賦權裁判官，授權警方延長羈留期，及限制被捕人諮詢相關個別律師。律政司司長林定國稱，限制諮詢律師的中心思想，是防止有人借法律服務，毀滅證據、通風報信。

新民黨議員黎棟國指出，條例列明，申請延長羈留期的告發（Information）無需給予被捕人，擔心對被捕人抗辯造成不公。他問︰「如果被捕人不知道警方掌握甚麼，他如何去抗辯呢？」質疑做法是否符合《人權法》。

林定國表示，明白議員關心審訊的公平性，但參考其他司法管轄區，不是所有聆訊過程都有法院參與，政府加入法院角色，是為了確保是否延長被捕人的羈留期時，權力不在於執法機關可以獨行獨斷，而須交由法院判斷。他相信法院查看申請書內容後，法官會平衡被捕人權利及控方所提供的資料。

鄧炳強︰14日羈留期足夠決定是否檢控

工聯會會長吳秋北則關注，最多延長羈留期14天是否足夠。 保安局局長鄧炳強回應指，過往有國安案件在48小時內未能檢控，被捕人在擔保外出期間潛逃，指參考外國經驗以及本港國安法實施3年情況，認為14天已足夠當局決定是否檢控。

限制諮詢律師方面，《草案》第76條和77條列明，因應危害國家安全情況，可限制諮詢相關個別律師。保安局局長鄧炳強解釋，前者是限制被捕人士在被羈留期間諮詢個別律師，沒有48小時的限制；後者是限制正被調查人士、在48小時內諮詢任何律師。

林定國補充，兩條條文用於不同情況，他舉例，若當局有足夠理據，可指名道姓某位律師或律師行與被捕人會面，可能出現危害國安風險，就可以利用第76條；當若知道被捕人有很多同黨，當中可能包括律師，但未能指名道姓，「限制諮詢所有律師」的條文就能確保不會出現通風報信的風險。

民建聯周浩鼎關注，為何只在羈留期間限制，上庭時沒有此限制。林定國稱，中心思想防止有關人士並非真心使用法律服務，而是利益這個機會毀滅證據、通風報信，強調目的很狹窄，因此針對羈留期間做。

民建聯另一議員黃英豪則問及，為何只針對律師事務所，不包括大律師或大律師事務所，「為何一個律師有問題，全間律師行都不准諮詢？」

署理首席政府律師梁文豐。（曾耀輝攝）

署理首席政府律師梁文豐回應指，事務律師與大律師有分別。大律師即使在同一事務所也是個別行事，「但在事務律師行，確實作為整體之間有可能共同承擔責任。」

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記者：趙居逸

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