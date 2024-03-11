【職場性騷擾】中大醫院傳有護士投訴遭性騷擾　院方指已按機制紀律處分

▲ 中大醫院． (陳永康攝)

中大醫院爆職場性騷擾醜聞，最少6名深切治療部女護士投訴被一名資深護士性騷擾，向院方實名舉報，但有投訴人認為醫院沒有嚴正處理事件，慬將該名資深護士調職。

院方回覆傳媒查詢指，確認接獲投訴，已進行內部調查，並已按既定機制作出紀律處分，包括向涉事人士發出警告信及將其調離原本工作崗位，但以私隱為由拒透露事件詳情。

近日中大醫院深切治療部有女護士指控一名資深男護士性騷擾，涉及言語上的騷擾及肢體接觸。據悉受害人均屬涉事男護士的下屬，最少6名受害人向中大醫院實名舉報事件。

但有知情人士稱，涉事的男護士只被調離深切治療部，並沒有被降職，又指院方叫受害人不要外泄事件，批評對方的處理手法欠公允，只想低調處理事件。

中大醫院回覆傳媒查詢表示，接獲涉事同事的投訴後，已即時展開內部調查，並即時暫停相關人士的職務。經詳細調查後，院方根據情況，按既定機制向該同事作出紀律處分，包括發出警告信及將其調離原有部門。院方補充基於涉及私隱問題、內部調查及懲處，人力資源部一般會提醒所有涉事同事，不宜向其他人透露有關詳情。

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