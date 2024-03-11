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【全國兩會】生產力局加快發展新質生產力　推動本港新型工業化

社會 20:26 2024/03/11

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陳祖恒表示，生產力局將助本港推動新型工業化。（資料圖片）

全國兩會順利閉幕，生產力局主席陳祖恒表示，新質生產力成為兩會的關鍵詞，是推動國家、粵港澳大灣區、香港特區高速發展的重要力量；生產力局將全力配合國家發展策略，大力推進現代化產業體系建設，推動本港建設成為國際創新科技中心，推動香港及大灣區形成新質生產力，協助業界實踐新型工業化。


生產力局表示，熱烈歡迎全國兩會順利閉幕，為未來發展作出重要規劃，指港府的施政重點與全國兩會制定的方向高度一致。

生產力局主席陳祖恒表示，香港要積極把握機遇，充分發揮「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，擔當大灣區的中心城市和區域發展核心引擎，成為國家發展新質生產力的重要窗口，與大灣區其他城市優勢互補，透過改造傳統產業升級轉型、培育壯大新興產業、布局建設未來產業，減少對外供應鏈及產業鏈的依賴，加強對人工智能、大數據等新興領域的網絡安全保障，支持更多內地企業「走出去」，推動國家整體工業發展。

陳祖恒指，受限於土地面積有限和生產成本較高，香港工業發展要透過新模式實現持續增長。香港近年有不少本土化的「智能微工廠」（Microfactory）迅速崛起，採用智能生產系統，例如人工智能、物聯網等新科技去控制營運，成就「智慧空間」。生產力局相信「智能微工廠」將成為香港工業發展的主流方向。

過去10年，生產力局協助業界在大灣區推動超過1,200 個工業智能化項目，包括 74 條智能生產線將會或已經在香港落地，包括先進材料、生命健康；傳統產業包括食品等。


生產力局總裁畢堅文表示，規劃中的「新質生產力展館」今年將會揭幕，亦會在大灣區內地城市增設技術服務點，同時組織更多探訪各地的考察團、科技及人才交流會等，協助業界把握「一帶一路」新機遇，助港府引入更多龍頭企業、優秀初創公司和高端人才落戶香港。

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責任編輯：吳雋妍

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