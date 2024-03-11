【啟德運輸】啟德綠色運輸系統擬高架方式行走　全長3.5公里不經觀塘

▲ 啟德綠色運輸系統走線曝光。（土拓署文件）

土木工程拓展署最新文件披露，啟德將興建的智慧綠色集體運輸系統全長約3.5公里，以高架形式營運，設5個車站連接港鐵啟德站至啟德郵輪碼頭，走線不會連接至觀塘。值得留意，文件中未有提及「雲巴」字眼，但模擬圖卻出現類似雲巴系統的車輛及軌道。

九龍城區議會交通運輸委員會周四(14日)將討論有關事宜。根據土拓署提交的最新文件，啟德智慧綠色集體運輸系統擬議走線，全長約3.5公里，設5個車站，包括港鐵啟德站、啟德體育園站、都會公園站、前跑道區住宅帶站及啟德郵輪碼頭站。

▲ 啟德綠色運輸系統走線曝光。（土拓署文件）

智慧綠色集體運輸系統一般不需要架空電纜等設施，機電支援系統相對簡單。視乎項目的基礎設施，以及系統的整體運載量等因素，預期智慧綠色集體運輸系統會是較具成本效益的選項。預料系統會以高架模式運行，與沿線地面交通分隔，不受地面交通狀況影響。土拓署預料落成後由港鐵啟德站至郵輪碼頭車程約10分鐘，爭取2026年招標、以期2027年批出合約，但未有落成時間，僅提及「力爭早日完工」及積極探討運用不同方法縮短工期。

政府曾考慮將啟德跑道區興建高架環保連接系統至觀塘、九龍東一帶，但最新走線只連接啟德，文件解釋，如在九龍東部分已發展的地區興建有關系統，技術上將受制於毗鄰的稠密發展，其建造和運作成本亦會十分高昂，並非可持續和可取的選項。

▲ 啟德綠色運輸系統疑似參考雲巴。系統走綫與鄰近建築物的距離，最近約為10米。（土拓署文件）

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