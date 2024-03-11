【婚禮場地】入境處將軍澳新總部設婚禮禮堂　6.26啟用明起接受預約

▲ 入境處宣布將於6月在將軍澳增設婚禮禮堂。(方國珊FB圖片)

入境處位於將軍澳的新總部將於6月11日起投入服務。入境處今日（31日）公布，將在6月26日於將軍澳新總部行政大樓地下增設婚禮禮堂，供市民申請於周一至周日不同時段舉行婚禮，惟公眾假期除外。

市民如計劃在新增的將軍澳婚禮禮堂舉行婚禮，可由明日（12日）早上8時起，預約到金鐘道政府合署低座3樓婚姻登記事務及紀錄辦事處遞交擬結婚通知書。市民可下載入境處流動應用程式、登入網站或致電3102 3883進行預約。

新增將軍澳婚禮禮堂詳情

地址：將軍澳寶邑路61號入境事務處總部行政大樓地下

可供申辦婚禮時段包括：

周一至五：上午9時至下午12時45分及下午2時至4時30分；

周六：上午9時至11時30分；

周日：上午9時至下午12時45分及下午2時至4時45分

公眾假期除外

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責任編輯：馮琪雅