【甲型流感】5歲健康男童染甲流併發腦病現危殆　2名家居接觸者同遊日本均現病微

▲ 衞生署衞生防護中心今日（11日）公布正調查1宗兒童感染甲型流感嚴重個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（11日）公布正調查1宗兒童感染甲型流感嚴重個案，涉及1名過往健康良好的5歲男童，於上周遊日期間出現病徵，近日返港後入院治療，現時情況危殆，同遊的2名家居接觸者亦已出現病徵，中心正繼續調查。

該名男童於上周二至六（本月5至9日）到日本旅遊，期間於上周（6日）開始雙眼痕癢及紅腫，並於翌日（7日）出現發燒、咳嗽及流鼻水。他曾於當地求醫，當時無須入院。直至前日（9日）返港後，到香港浸信會醫院求醫，並獲轉介至伊利沙伯醫院急症室，同日入院接受治療，其後於昨日（10日）入住伊利沙伯醫院兒童深切治療部。

病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦病。衞生防護中心初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗；至於2名與男童一同旅遊的家居接觸者，亦於上周五（8日）出現病徵。

中心提醒，流感可於高危人士引致嚴重疾病，健康人士亦會受影響，接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案，籲除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿6個月或以上人士接種季節性流感疫苗。

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責任編輯：馮琪雅