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【航空貨運】港航空貨運去年增至430萬公噸　 拓高增長範疇連繫全球

社會 06:00 2024/03/12

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香港機場管理局商務執行總監陳正思、國泰航空貨運服務總經理王守廉。（王韻青攝）

香港國際機場一直是全球領先航空貨運樞紐。香港機場管理局商務執行總監陳正思昨指，香港去年航空貨運量達430萬公噸，按年增3%，單在今年首2個月已按年升20%，情況相當不錯，並對今年空運整體前景感樂觀，目標2035年做到1,000萬公噸貨運量的成績。

她又透露機場空運未來有2大發展方向，包括發展高增長範疇和連繫全球，致力成為亞洲電子商貿樞紐，並鞏固貨運雙門戶地位等。

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冀2035年達千萬 變亞洲電商樞紐

作為國際航空樞紐，香港機場有逾120間航空公司連接全球約220個航點，5小時航程已可抵達全球半數人口居住地。陳正思稱香港機場多年來都是全球最繁忙的貨運機場，除了因為具備廣闊國際網絡、坐擁位於亞洲中心的地理優勢，24小時電子清關、起飛前3小時仍可接收貨物等服務，亦讓機場具備每年處理770萬公噸貨物的強大能力。

她續稱香港去年航空貨運量按年增3%，達430萬公噸，單看去年末季按年錄16%增長，今年首兩月更按年升20%。而隨着三跑系統有望年底運作、處理設施續增，目標2035年做到1,000萬公噸貨運量的成績。

陳正思又提到，機場空運未來有2大發展方向，首先是高增長範疇，成為亞洲電子商貿樞紐，及特別空運貨物處理領導者。她透露機場轉口郵件中心料明年竣工，屆時將跟中國郵政和香港郵政合作，把跨境電商貨物，經機場運送至全球；UPS新樞紐中心預期2028年竣工，年處理貨量高達近100萬公噸；DHL中亞區樞紐中心擴建則已完成並在去年運作，把每年處理貨量增50%至106萬公噸。

全球首個 獲所有特殊貨運輸認證

她指出香港機場為全球首個機場獲得所有IATA CEIV特殊貨物運輸認證，涵蓋醫藥品冷鏈、活生動物、鮮活貨物及鋰電池運輸，軟硬件和人手培訓亦十分充足；其中在冷鏈運輸上，機場投資逾7,000萬元引入約30架冷凍拖卡車隊，為全亞洲機場規模最大；又有3個共逾8,660平方米的冷藏庫等。

第二發展方向則是連繫全球，鞏香港機場作為大灣區及國際貨運門戶地位，並建智慧航空貨運社區。陳指75%大灣區貨物經港機場轉運，故為把握機遇，正和東莞合作推動海空聯運模式，建設智慧空港物流園，「不是坐等貨物運來，而是主動去到門前提供服務。」

鞏灣區國際貨運門戶 建智慧社區

先導計劃去年4月展開，內地出口貨物可於機管局在東莞租用的貨倉，完成安檢、裝箱打板及收貨程序，並透過海路運至機場禁區的小型碼頭，再經空運無縫轉運全球；進口貨物則沿相反路綫，經香港進口內地。香港國際機場東莞空港中心及空側海空聯運貨運碼頭，料明年首階段落成，全面運作後，預期每年存貨力100萬公噸以上，營運成本減約50%，貨物處理時間也節省約三分一。

大灣區目前有7座運輸機場，被問到會否擔心僧多粥少，陳正思強調定位不同，不存在競爭關係，並例舉稱珠海機場主要服務國內，香港機場則連接世界，兩者可互補，故現正洽談合作。

【航空貨運】國泰貨運去年底恢復至疫情前85% 期望今年底完全恢復

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記者︰梁薾心

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