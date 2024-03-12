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【航空貨運】國泰貨運去年底恢復至疫情前85%　期望今年底完全恢復

社會 06:00 2024/03/12

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國泰貨運站在2013年斥資19億元建立，可供工作的面積約24萬平方呎。（王韻青攝）

2024年世界貨運研討會今日在亞洲國際博覽館舉行，預計吸引逾千名來自全球各地的參加者出席。貨運業務為國泰航空疫情期間的最主要來源，國泰航空貨運服務總經理王守廉昨稱，國泰整體貨運在去年底已恢復至疫情前85%，期望今年底完全恢復，強調對未來充滿期望和信心，成為全球最佳航空貨運公司。

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王守廉說，國泰客機和貨機提供的貨物運力在疫前各佔一半，其中貨機在疫下持續運作，一直應付不同需求，形容「很好生意」，整體貨運目前已恢復至疫前85%，期望今年底完全恢復。

訂購6貨機 未擬擴建貨運站

他又說，國泰訂購了6架新一代空中巴士A350F型號貨機，並有權額外增購20架同款飛機，預計2027年可接收，將跟目前20架波音747貨機，共同滿足機隊需要；並提到波音747貨機現時每周營運90至100航班，客機則在今年春季每周營運800航班，也提供腹艙貨運網絡，香港華民航空亦提供額外載運力。

王守廉亦稱，國泰貨運站可容納270萬公噸貨物，疫前有約200萬公噸貨物，現則僅使用約一半，即140萬公噸，故短期內仍夠用，未有擴建計劃。

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另外，菜鳥智慧港去年投入運作，共12層高，總出租面積達410萬平方呎，樓底達8.8至11.3米，每層有辦公室、兩上一落的車道等，當中1至5樓為「南北通」，左右兩邊均有車位供上落貨，其餘則多為倉儲，是全港第三大倉庫，提供場地租賃、智慧園區、自動化倉儲等多種物流服務。

【航空貨運】機場目標2035年達1,000萬公噸貨運量　發展高增長範疇連繫全球

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記者：梁薾心

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