麥明詩盛勁為結婚丨圍村辦婚宴食盆菜　「十優港姐」旗下團體邀成員齊分享喜悅

▲ 麥明詩與盛勁圍村擺酒食盆菜。

十優港姐冠軍麥明詩（Louisa）與盛勁為在今年1月公布婚訊，幸福滿溢。據指，因為一對新人親友眾多，所以麥明詩與盛勁為的「勁甜麥」婚宴酒席將分3日於圍村、吉列島遊艇會、五星酒店舉行，預計3場酒席最少也要7位數字才可埋單。

與眾同樂，麥明詩為創辦人之一的Project Melo Limited在昨日（3月11日）於社交平台公布在今天（3月12日）下午1時，Project Melo成員可以用Bid方式參加麥明詩與盛勁為圍村婚宴，當中寫道：

又有一個精彩的活動啦！！🤩我們的共同創辦人 Louisa 邀請成員們體驗傳統盆菜並參與她的婚禮慶祝活動。🏡盆菜是傳統的圍村佳餚，通常在婚禮、祭拜祖先、或是節慶時都享用，充分代表了傳統的圍村文化。除此之外，當天還會有村民帶領我們體驗他們的日常生活！😍 讓我們一同體驗傳統的圍村文化並慶祝共同創辦人Louisa 的大喜之日！💌💕

同時附有一張圖片，圖中穿西裝盛勁為抱住穿紅色旗袍麥明詩，二人笑容燦爛，圖中寫「Bid on Mar 12th 1PM HKT」另有寫「Exclusive Poo Choi Experience@Louisa's wedding celebration」

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年輕人與企業CEO互動平台

Project Melo Limited是麥明詩與幾位志同道合的朋友成立的團體，是個為年輕人和企業CEO提供互動、合作的平台。

據其公司網頁介紹稱：「我們是一家社會企業，旨在支持青年賦權 和發展，造福社會。我們希望促進下一代執行長與領先執行長之間的直接接觸。我們希望激發希望，重拾信任，共同創造正面影響。」

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