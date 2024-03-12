爐頭安全丨洪水橋79歲獨居翁遭爐頭炸傷命危 　 疑用「無牌」煮食爐肇禍

【元朗/洪水橋/爐頭/搶火/爆炸/2級燒傷】無牌煮食爐易生禍端！昨日(11日)清晨6時許，元朗洪水橋洪福邨洪樂樓一單位內的煮食爐突然發生爆炸，一名獨居於上址的姓姜(79歲)老翁因此慘被燒傷，送院後證2級燒傷，情況危殆。火勢被消防撲熄後，初步相信事主開爐煮食期間，疑因爐頭搶火發生爆炸肇禍；機電工程署人員入單位調查，則發現涉事該煮食爐為「無牌」，且沒有熄火安全裝置。

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昨日清晨6時許，警方接獲多名居民報案指洪福邨洪樂樓6樓一單位，突傳出巨響且發生火警。據了解，消防接報趕至現場單位時，由姓姜(79歲)老翁自行開門，當時他他頭、手及胸口均有大面積燒傷，救護員於是馬上為他包紮，他清醒送往屯門醫院。火警中，約300名居民自行疏散，肇事單位窗框事發後亦嚴重變形，玻璃窗亦粉碎，可見當時爆炸威力之猛。

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至於火警原因? 消防初步相信事主開爐煮食期間，疑因爐頭搶火發生爆炸肇禍，惟事件原因仍有待進一步調查。機電工程署則表示涉事單位所用的石油氣煮食爐和一個石油氣熱水爐，型號均未獲署方批准。署方初步調查後，相信煮食爐曾被開啟後，並未正常點燃或被風吹熄。由於該煮食爐沒有熄火安全裝置，導致氣體洩漏及積聚於室內，當爐具被再次燃點時引發意外。署方事後已檢走涉事煮食爐及熱水爐作進一步調查。

氣體煮食爐具安全

機電工程署表示氣體用戶在使用住宅式氣體煮食爐具時，應注意氣體安全。市民應購買附有「 G U 」標誌的住宅式氣體煮食爐具，並應閱讀及按照使用說明書內的安全指引操作有關的煮食爐具。此外，煮食爐具必須由註冊氣體工程承辦商僱用的註冊氣體裝置技工進行安裝和測試，方可使用；提醒氣體煮食爐用戶:

不應在煮食爐與器皿之間附加非原廠爐具生產商供應的裝置

不應使用過大直徑的器皿煮食，以免爐火熱力被反射到爐面可能導致過熱而產生意外

不應在煮食爐附近放置易燃物品或容器，例如：報紙、殺蟲劑、噴霧罐及打火機等物件

消委會過去曾提醒家用氣體煮食爐的安全事項，供市民參考：

使用時必須保持廚房的窗戶及抽氣扇開啟，確保空氣流通。

切勿使用非原廠爐具生產商供應的煮食爐配件，若爐具操作有異，應立即停用，並通知有關爐具代理商檢查或維修。

住戶應每18個月安排註冊氣體工程承辦商為其氣體爐具進行安全檢查。

如察覺氣體煮食爐有氣體洩漏的跡象，在確定本身安全的情況下，立即關閉氣體總掣，及通知有關爐具代理商派員到來處理。

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責任編輯：羅嘉欣