影視博覽FILMART丨寰亞大晒冷公布將推出影視劇　古天樂佘詩曼分別有重磅作品

▲ 阿里大文娛集團與寰亞傳媒集團在香港國際影視展晒冷。

阿里大文娛集團與寰亞傳媒集團今日（3月11日）在香港國際影視展（FILMART）舉行戰略合作發佈會，劉偉強、鄭保瑞、古天樂、任賢齊、林峯、劉俊謙，胡子彤、張文傑、羅子溢、王敏奕、陳靜、余安安、黃浩然、許紹雄等出席。

兩大公司與新生代導演合作的電影專案，其中包含由劉偉強監製、新晉導演李光耀執導的懸疑推理電影《冒名頂替》。

另一位新晉導演卓亦謙之處女長片《年少日記》在各大電影節獲得多項榮譽、這次他執導與前作截然不同的電影《三殺》。而《犯罪現場》導演馮志強，帶來新作《宿敵遊戲》。

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▲ 導演馮志強

古天樂演《九龍城寨‧圍城》

另外，最重磅的《九龍城寨‧圍城》由莊澄、葉偉信監製，鄭保瑞執導，古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯、劉俊謙、黃德斌、伍允龍、胡子彤及張文傑等演出。該片改編自同名小說，以九龍城寨作為背景，講述了80年代青年陳洛軍和城寨的眾人團結一致，誓死保衛這個曾給予他們安身之地的九龍城寨的故事。

另外，陳思誠亮相發佈會首次曝光《解密》、《誤殺 3》兩部作品製作進度。根據矛盾文學獎獲獎作者麥家經典文學作品改編的同名電影《解密》。影片由 IMAX 特製拍攝，現已殺青，正在後期製作中。至於另一部《誤殺 3》，前兩部《誤殺》系列作品內地票房累計收穫24.5億元。

▲ 《九龍城寨‧圍城》團隊。

佘詩曼參與「家族系列」

除電影外，優酷、寰亞電視劇將延續之前的成功合作推出「家族系列」續作《家族榮耀之繼承者》、《家族榮耀之復仇聯盟》。有份參演林峯、羅子溢、許紹雄、余安安、黃浩然、陳靜、梁靖琪、王敏奕到場，而佘詩曼未能出席，但通過VCR與嘉賓、觀眾問好。

《家族榮耀之繼承者》圍繞丘氏集團的豪門恩怨、開啟豪門繼承之戰的全新故事。至於《家族榮耀之復仇聯盟》則聚焦金家豪門三姐妹的故事，面對接二連三的打擊，腹背受敵的三姐妹能否成功保衛家庭。

▲ 《家族榮耀之繼承者》團隊

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