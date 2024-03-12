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東張西望丨天瑜爸澄清沒有決定拔喉　憶愛女最後一刻：佢好用力睜眼望我哋

兒童健康 10:37 2024/03/12

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天瑜爸爸現身《東張西望》受訪，澄清家人並沒有下決定為周天瑜拔喉。

8歲女童周天瑜在2018年因患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，於2020年5月在瑪麗醫院做手術時出現醫療事故，不幸成為植物人後，情況一直備受外界關注，前日（10日）消息指天瑜拔喉離世。天瑜爸爸昨日（11日）現身《東張西望》受訪，澄清家人並沒有下決定為周天瑜拔喉，指愛女為身體多種器官衰竭離世。

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上周四情況不斷惡化

周天瑜的爸爸昨日接受無綫《東張西望》訪問，憶述天瑜情況自上周四（7日）起惡化，當日探望時，由護士獲悉女兒腸道無法蠕動，指她未能吸收食物及藥物，無法提供食物，只能輸葡萄糖水。翌日（8日）醫院致電通知，天瑜氧氣濃度很高，出現血含氧量降低情況。直至前日（10日），醫院再通知天瑜爸爸稱，指天瑜心跳一度跌至零，請家人盡快到醫院見周天瑜最後一面。

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天瑜爸爸指出，當時家人早前已有共識，倘若天瑜情況惡化至彌留，有考慮過天瑜的身體情況。不過，他澄清家人並未有決定為天瑜拔喉，指「因為如果佢已經唔得，仲夾硬要用強心藥逼佢（心）跳，佢會好辛苦。」

天瑜因器官衰竭自然離世

天瑜爸爸在節目澄清，指愛女是自然離世，並非外界傳聞指家人決定為周天瑜拔喉，他表示，天瑜是自然地慢慢衰竭，慢慢心跳、呼吸停頓地走。

其實都唔係我哋決定拔喉、了結佢，我都聽到坊間啲講法話父母決定拔喉、送走佢，但我想講返情況唔係咁。

哽咽憶愛女最後一刻

天瑜爸爸憶述愛女離世一刻，難掩悲痛，哽咽指天瑜當時用力睜大雙眼望向媽媽，臉色開始轉白。

佢好用力睜大眼望媽媽，當時我同太太一人企一邊，佢望一望媽媽又望望我，之後見到佢心跳變零，同埋臉色開始變白。

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天瑜爸爸稱，雖然由天瑜事故至今已久，坦言對女兒離世仍未能有心理準備。

雖然都預咗有呢日，甚至都覺得可能對佢嚟講係解脫，等佢唔使咁辛苦。但睇住自己小朋友慢慢離開，感覺係……唔知點形容。

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責任編輯：王明芳

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