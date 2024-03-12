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職場文化︱「高級臉」VS「低級臉」 低級臉再加低級格可憐人必有可恨之處

休閒消費 15:46 2024/03/12

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《愛回家》劇照

近年，坊間有「高級臉」和「低級臉」名稱出現，不少雜誌也以那些明星擁有「高級臉」為題。「高級臉」和「低級臉」不能只以好不好看去衡量，有些人樣貌好看，但不等如有貴氣和福氣。《紅樓夢》中的林黛玉，「兩彎似蹙非蹙罥煙眉，一雙似喜非喜含情目……閒靜時如姣花照水，行動處似弱柳扶風」，紅顏薄命格。有一些臉蛋，不一定是天香國色，卻帶有貴氣和福氣，這些臉才是真正的高級臉，所以，我對有一些過分醫美的臉蛋感到十分可惜，明明相貌不錯，卻還搏命削骨瘦面，連貴氣福氣都削掉。面相沒有半分貴和福，很難高級。

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看男人，我也從不諱言一定看其臉，因為面相藏着很多信息。男人不用五官標致，但相格一定不能差。我唸Criminal Psychology（犯罪心理學）時，曾貪得意把外國罪犯的面相，用中國面相學分析，發現大部分都是中國面相學裏記載相格極差的人。回港再看相格差的男士，亦是一樣，無論自身、性格、事業和處世，通常都有很多問題。在中國面相學裏，眉過短、眉毛斷開／散亂／雜亂、印堂窄促（即眉頭太近／交眉）、凶眼、額頭低陷、眉壓目、顴骨高聳無肉而下巴窄小、耳削岩巉無肉等，都屬相格差，脾氣暴躁、性格乖戾。

雖說一個人的臉是天生的，但其行為和修養則是後天的事。見過一些相格差的人，本已不討好，但還在行為上令人感到相當討厭和膩煩。我對這類人，不同情亦不客氣，更不會給他們埋身的機會。臉不高級不是先天可控制，但行為低級，則是自己的責任，與人無尤。一副低級臉再加上自己造成的低級格，正正就是可憐之人必有可恨之處。

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撰文 : 利嘉敏

職場文化